Amb el títol Educació familiar durant l’adolescència els pròxims dies 17 i 19 de febrer se celebraran a la Seu d’Urgell dues sessions incloses en els Tallers MONEO que s’adrecen a famílies d’adolescents a partir d’11 anys.

La primera, que tindrà lloc dilluns 17 de febrer, versarà sobre els factors de risc i protecció familiars en l’adolescència, mentre que en la segona, que es farà el dimecres 19 de febrer, s’explicaran les pautes educatives familiars. Totes dues sessions es realitzaran de 19 a 20.30 hores.

En la primera sessió d’aquest taller dedicat a l’educació familiar en l’etapa adolescent s’abordaran les seves necessitats i reptes, les situacions de risc (consum de drogues), com parlar d’afectivitats i sexualitat a casa i factors de risc i protecció familiar. En la segona, es donaran a conèixer pautes educatives familiars com funcions educatives i comunicació dins la família; pautes de conducta, normes i límits; pautes per a una relació positiva dins la família; i recursos per a famílies. Ambdues sessions seran conduïdes per Sònia Notario, educadora especialista en sexualitats de l’Associació Antisida de Lleida.

Inscripcions gratuïtes

Totes dues sessions es portaran a terme al CETAP, situat a la 3a planta del Centre Cultural Les Monges de la Seu d’Urgell. Per a poder-hi participar cal fer inscripció prèvia (salut.alturgell@oficinajove.cat o trucant al 973 35 56 08), que és gratuïta. Les places són limitades.

Els Tallers Moneo són un espai de trobada entre famílies per reflexionar plegats sobre com mantenir-se al costat dels fills i filles i com resoldre situacions de risc que es poden donar.

Aquesta xerrada s’emmarca en l’Escola de Famílies del Pla Educatiu d’Entorn de la Seu d’Urgell i està organitzada per SIAD-SAI, Ajuntament de la Seu d’Urgell, Serveis Educatius de l’Alt Urgell-Cerdanya, Consorci d’Atenció a les Persones i l’Oficina Jove de l’Alt Urgell.