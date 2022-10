La Seu d’Urgell organitza les 1es Jornades de Conservació del Medi Natural

La Seu d’Urgell ha organitzat pel cap de setmana del 12 i 13 de novembre les 1es Jornades de Conservació de Medi Natural. Així ho han anunciat l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat i Patrimoni Natural, Núria Tomàs, i el responsable de Green Wolf Natura i coordinador de les jornades, David Manzanera.

“Som conscients que un dels majors tresors que tenim a la Seu és el nostre entorn, el nostre medi natural, i per tant la seva biodiversitat i la seva conservació ens preocupa i ens ocupa. Creiem que el que fa falta és coneixement”, ha explicat l’alcalde Viaplana com a motiu per a celebrar aquestes jornades a la capital alturgellenca.

L’alcalde de la Seu ha afegit que “entenent la conservació del medi natural com la gestió, la interacció amb aquest medi, en cap cas en que al medi natural es deixi a la seva evolució, amb l’objectiu de poder-ne gaudir nosaltres i les generacions futures”.

A banda, la regidora Tomàs ha volgut recordar que prèviament a la celebració d’aquestes primeres jornades de conservació del medi natural que, tant des de les àrees de Medi Ambient i de Patrimoni Natural de l’Ajuntament urgellenc, i en concret des de l’Espai Ermengol, Educació i Turisme Seu s’han dut a terme, en aquests darrers anys, moltes activitats divulgatives sobre conservació de la biodiversitat i medi natural.

Així com també diversos estudis de diagnosi per a conèixer l’estat de la Seu d’Urgell a través dels seus bioindicadors, com el programa divulgatiu La Seu Naturalment que dona a conèixer i posa en valor la natura més urbana de la ciutat.

“En aquestes jornades, on hi prendran part professionals i experts amb molt de prestigi, no només intercalarem conservació sinó també gestió, amb la idea que l’espai natural no sigui un museu sense accés, sinó la interacció de les persones i la gent que hi viu, i com gestionar aquests espais, i alhora la manera de poder fer-ne divulgació sense malmetre el nostre entorn”, ha subratllat la regidora de Medi Ambient.

Les jornades

El coordinador d’aquestes 1es Jornades de Conservació de Medi Natural, David Manzanera, ha explicat de manera detallada el contingut del programa que es portarà a terme el dissabte 12 i el diumenge 13 de novembre, a la sala la Immaculada de la Seu d’Urgell.

“Aquestes jornades es componen de tres blocs, amb temàtiques bàsiques perquè són les primeres i uns blocs prou atractius per al públic en general perquè de fet és a qui es vol arribar”, ha remarcat el responsable de Green Wolf Natura.

Així, el programa de les jornades s’iniciarà amb la conferència inaugural que anirà a càrrec de Josep Maria Mallarach, doctor en Biologia i Medi Ambient i President de Silene.

Pel que fa als tres blocs que conformen aquestes jornades consistiran en la presentació de ponències i una taula rodona posterior a càrrec dels diferents experts que prendran part en cadascun d’ells. El primer bloc versarà sobre la fauna salvatge, projectes i reintroducció; i el segon bloc sobre divulgació sobre conservació; mentre que el tercer bloc anirà sobre el paper de l’agricultura i la ramaderia en la conservació.

La cloenda de les jornades consistirà en una conferència que protagonitzaran Marc Garriga, director del Parc Natural de l’Alt Pirineu; Miquel Rafa, director de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya La Pedrera; i Andoni Canela, fotògraf i documentalista especialitzat en natura i medi ambient.

David Manzanera ha explicat que al final de cada debat s’elaborarà un recull amb les conclusions de cadascun dels blocs amb l’objectiu d’aportar coneixement i alhora donar a conèixer a l’opinió pública els treballs de conservació del medi natural que es porten a terme.

Per a participar en aquestes jornades cal fer inscripció prèvia al web municipal www.laseu.cat La inscripció és gratuïta.

Activitats paral·leles a les jornades

Aquestes jornades també inclouen diverses activitats paral·leles. El dissabte, 12 de novembre, a tres quarts de deu de la nit, es projectarà a Cinemes Guiu la pel·lícula Panteras, amb un debat posterior entre el públic i el seu autor, Andoni Canela. Les places són limitades i sense inscripció prèvia. L’entrada és gratuïta.

El diumenge 13 de novembre es portarà a terme el joc de pistes Qui ha comès el crim?’, a càrrec de Jordi Dalmau, d’Aubèrria, i organitzat per l’Espai Ermengol. Per a més informació i inscripcions cal enviar un correu a electrònic a: info@espaiermengol.cat. L’activitat és gratuïta.

A més, en el marc de les jornades, els alumnes d’ESO dels centres educatius de la Seu d’Urgell assistiran a la projecció de la pel·lícula Panteras i se’ls oferirà material per a treballar a classe.