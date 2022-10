La Seu d’Urgell obté la quarta Flor d’Honor de Viles Florides

La Seu d’Urgell ha obtingut la quarta Flor d’Honor, guardó que concedeix el moviment Viles Florides, i que promou la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC). Aquest divendres, en un acte celebrat a Tarragona, el vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, en nom de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, ha recollit el guardó que porta a la ciutat a formar part del prestigiós grup de les quatre Flors d’Honors de Catalunya.

Juntament amb la Seu d’Urgell, enguany també han obtingut la quarta flor els municipis de Castelló d’Empúries (Alt Empordà), Igualada (Anoia) i Reus (Baix Camp). En total, són 19 municipis que tenen aquest màxima distinció, mentre que cap municipi ostenta cinc flors d’honor.

A banda d’haver obtingut la quarta flor d’honor, la Seu d’Urgell també ha estat finalista en el reconeixement a la Millor rotonda florida, concretament la rotonda de Lleteries.

En aquests premis i reconeixements que atorga Viles Florides, la Seu d’Urgell també ha rebut la Menció a la Promoció turística de la marca Viles Florides per a la promoció turística conjunta de la Viles Florides del Pirineu de Lleida. Els altres municipis que també han rebut aquesta menció han estat els d’Arties, Bagergue, Canejan-Val de Toran, Esterri d’Àneu, Garòs, Gessa, Rialp, Salardú, Tavascan-Lladorre, Tredòs, Unha, Vilac i Vilaller.

Reconeixement als serveis municipals

Precisament aquest matí de dilluns, ha tingut lloc un acte de reconeixement als treballadors i treballadores del Servei de Parcs i Jardins, Turisme Seu i l’Àrea de Medi Ambient en el qual l’alcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha agraït el seu “treball en equip” que ha comportat que la ciutat hagi estat premiada amb la quarta flor d’honor.

Com agraïment a la seva tasca d’aquests professionals que treballen per a la transformació de l’espai públic a partir del verd urbà i la seva tasca pedagògica cap a la ciutadana, l’Ajuntament de la Seu els obsequiarà amb una visita guiada per la ciutat i un dinar.