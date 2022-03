La Seu d’Urgell ja disposa de wifi gratuït d’alta qualitat en 15 espais públics de la ciutat

La Seu d’Urgell ja ofereix wifi gratuït d’alta qualitat en 15 espais públics de la ciutat, després que l’Ajuntament hagi desplegat la connexió de la xarxa gràcies a la subvenció de la Comissió Europea de 15.000 euros per finançar la instal·lació.

Val a dir que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha cobert edificis oficials, tant culturals com esportius, ja que el desplegament a parcs i places (en via pública) es veu afectat per la Llei 9/2014, del 9 de maig, General de Telecomunicacions, que concreta que les xarxes desplegades per ajuntaments a la via pública han de ser limitades a no ser que es constitueixin com a operadors.

Així, els espais públics on es disposa de wifi gratuït d’alta qualitat són:

Centre cultural Les Monges: vestíbul.

Centre cultural Les Monges: sala la Immaculada.

Centre cultural Les Monges: sala d’exposicions “La Cuina”.

Centre Cívic Passeig: sala polivalent.

Centre Cívic Passeig: Casal Gent Gran.

Centre Cívic l’Escorxador.

Biblioteca Sant Agustí: pati i edifici.

Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

Espai Ermengol.

Sala Sant Domènec.

Entrada Casa Consistorial.

Palau Municipal d’Esports.

Pavelló poliesportiu: pista.

Pavelló poliesportiu: pista polivalent.

Pavelló poliesportiu: graderia del camp de futbol i piscina.

Iniciativa WiFi4EU

Aquest ajut s’emmarcava en els plans de la UE (Iniciativa WiFi4EU) de donar suport a la instal·lació de connexions d’alta velocitat a entre 6.000 i 8.000 municipis comunitaris durant el període 2018-2020, amb un pressupost de 120 milions d’euros.

Malgrat que la subvenció es va atorgar el 2019, a causa de l’impacte de la pandèmia de COVID-19 es va decidir deixar passar uns mesos per poder amortitzar millor els equips.

D’entre els 510 municipis espanyols que van rebre la subvenció n’hi havia 100 de catalans, com la Seu d’Urgell, i que anaven de grans ciutats com l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa o Lleida, a pobles petits com Estaràs, la Fuliola o el Soleràs.