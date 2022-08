La Seu d’Urgell inicia la festa major del retorn a la normalitat

La Seu d’Urgell recupera a tots els efectes la seva festa major. Als motius de celebració habituals, enguany s’hi afegeix el fet que es podrà dur a terme sense cap restricció per primer cop en tres anys. Per això, des d’aquest divendres, 26 d’agost, i fins dimarts vinent, la ciutat ofereix un ampli ventall d’activitats per a tots els gustos i edats.

Les activitats prèvies s’han completat aquest dijous a la nit amb el Teatre de Festa Major, que enguany ha protagonitzat l’actor i imitador Pep Plaza amb el seu nou espectacle ‘Ara més!’. El mateix dia també hi ha hagut una masterclass d’spinning i un concert de jazz amb Kike Pérez Trio.

Al llarg d’aquest començament de setmana també han tingut bona resposta el ‘psicobloc’ d’escalada a la Piscina Municipal, la cursa d’orientació, el concert familiar del grup Xiula, el torneig mixt de pàdel i el cinema a la fresca, protagonitzat pel gran èxit català dels darrers anys: ‘Alcarràs’, de Carla Simon. Els veïns van tenir l’ocasió de veure’n la projecció en un escenari singular com és la plaça dels Oms.

El primer dia complet de festa, aquest divendres dia 26, començava a les 11 del matí amb la Cercavila Infantil, que sortia de la plaça de Soldevila i culminava a la plaça dels Oms amb el Pregó Infantil, animació amb Rovell d’Ou i una Festa de Confeti (que substitueix la festa de l’escuma per les actuals limitacions a l’ús lúdic d’aigua).

Ja a la tarda, des de les 5, el Palau d’Esports acollirà el Torneig de Bàsquet 3c3, inclòs a la programació Esport i Festa. I a les 7 del vespre, al carrer dels Canonges hi haurà un concert de Feliu Ventura, per a estrenar el primer Festival de Poesia de Muntanya. I més tard, a 2/4 d’11 de la nit, el nou col·lectiu Salseu oferirà un taller gratuït de salsa i bachata, a la plaça del Camp del Codina.

La nit estarà marcada pel retorn del recinte de Casetes amb el Seu Rock. Els concerts començaran a les 12 de la nit i el cartell inclou els grups locals Dirty Blond, Flanders, Los Errantes, Lookmom, Aiga del Grifo i Eskasa Libertad. Paral·lelament, des de les 11 de la nit, la plaça de Catalunya viurà el primer dels balls de festa major, també amb conjunts urgellencs: Duo Làser i Duo Bugatti. I al llarg de la matinada, a la Pista Polivalent sonarà la música electrònica del Seu Trònic.

Els actes festius se la Seu d’Urgell s’allargaran durant tot el cap de setmana.