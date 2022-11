La Seu d’Urgell i comarca se sumen, un any més, al Gran Recapte d’Aliments

La Seu d’Urgell i les poblacions alturgellenques de Montferrer, Organyà, Coll de Nargó i Oliana es tornen a sumar a una nova edició del Gran Recapte d’Aliments que enguany celebrarà la 14a edició en un format mixt: torna la recollida física d’aliments i la participació activa del voluntariat.

Així, els pròxims dies 25 i 26 de novembre tindrà lloc la recollida física d’aliments a diferents supermercats, mentre que del 25 de novembre al 6 de desembre es podran realitzar les donacions monetàries a la línia de caixa dels establiments i al web www.granrecapte.com

Els aliments i productes que es necessiten són: llet, oli de gira-sol, llenties cuites, cereals, farina, brous (peix i pollastre), pasta de sopa i conserves (peix i verdures), així com productes d’higiene personal (xampú i gel, compreses, paper higiènic, bolquers) i higiene llar (lleixiu, sabó rentadora, rentavaixelles, neteja terres).

Els establiments col·laboradors són: a la Seu d’Urgell, Dis-Seu, Plusfresc, BonÀrea, Caprabo, Autoservei Conxita i Mercadona; a Montferrer, Charter; a Organyà, Suma, Cal Pagès, Forn Ubach, Forn Pa d’Or, Embotits Obach i Cal Lluís; a Coll de Nargó, Pirineu Rural; i a Oliana, Condis i BonÀrea.

L’actual context d’inflació

Els Bancs dels Aliments catalans es troben en una situació delicada arran de l’actual context d’inflació. El preu dels aliments bàsics ha anat incrementant al llarg de l’any, fins a situar la inflació interanual el mes d’agost, en un 10,2 % a Catalunya; si ens centrem en la partida d’Aliments i Begudes no alcohòliques, l’increment de preus és del 13,8 % (dades INE agost 2022). Alguns dels productes que han patit les majors pujades de preus han estat els bàsics com l’oli de llavors (67%), oli d’oliva (11,6%), la llet (19,7%), els ous (19,9%), les farines (33,8%) o els aliments infantils (12,6%). Això ha desajustat el pressupost dels Bancs dels Aliments i conseqüentment, s’ha hagut de readaptar la quantitat d’aliments distribuïts per persona i mes.

D’altra banda, la progressiva pèrdua de poder adquisitiu per part de les famílies les aboca a una major inseguretat a l’hora de garantir l’accés a una alimentació saludable.

Una campanya com el Gran Recapte és essencial perquè els Bancs dels Aliments puguin omplir el rebost i tenir assegurada la distribució, els propers mesos, de productes tan necessaris com la llet, l’oli, els llegums i les conserves de peix i verdures, entre d’altres.

Gran Recapte 2021

El Gran Recapte 2021 va recollir a Catalunya més de 3.653.752 euros que van ser traduïts en aliments gràcies a les més de 8 mil persones voluntàries presents a més de 3.000 punts de recollida. Es necessita oli, llet i conserves (peix i verdures). Són aliments que no arriben a través de la lluita contra el malbaratament alimentari.

L’any 2021 els Bancs dels Aliments de Catalunya van distribuir 33.683.229 quilos d’aliments que, a través de 674 entitats, van fer arribar a 255.413 persones mensualment. Segons IDESCAT, la taxa de pobresa de la població de Catalunya és del 25,9 %.