La Seu d’Urgell és una de les poblacions més segures de Catalunya

La Seu d’Urgell ha celebrat aquest dimarts la sessió ordinària de la Junta Local de Seguretat presidida per l’alcalde de la ciutat, Francesc Viaplana, el vicealcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Fàbrega, en la que els màxims responsables policials dels cossos de la Policia Municipal, dels Mossos d’Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guardia Civil i el Cos de Bombers han presentat el balanç de les seves actuacions realitzades a la Seu d’Urgell en el darrer any.

Les dades aportades per part dels diferents cossos policials que actuen a la capital de l’Alt Urgell confirmen, un any més, la Seu d’Urgell és una ciutat que té un dels índexs més alts pel que fa a seguretat ciutadana a Catalunya. “El balanç policial d’aquest darrer any ens torna a mostrar que la Seu continua sent un municipi molt segur, gràcies a la bona coordinació entre tots els cossos de seguretat que fan possible el seu màxim objectiu que és protegir a la ciutadania”, afirma l’alcalde urgellenc Francesc Viaplana.

Augment d’efectius del Cos dels Mossos d’Esquadra

Una dada a ressaltar en aquest darrer any pel que fa a la seguretat és l’augment del 25% del nombre d’efectius a l’Àrea Bàsica Policial del Cos dels Mossos d’Esquadra a la Seu d’Urgell, amb la incorporació aquesta tardor de 13 nous agents procedents de la 28a promoció d’aquest cos policial.

Pel que fa al balanç presentat pels Mossos d’Esquadra, de gener a octubre de 2021, destaca la disminució dels fets delictius que han baixat un 5,7% respecte a l’any anterior. Pel que fa a les detencions, han augmentat un 19,6%. Respecte a les infraccions administratives (multes), aquestes han augmentat un 42,8%.

Per la seva part, la Policia Municipal de la Seu d’Urgell ha presentat el seu balanç pel que fa a l’any 2020 on destaca la tendència a la baixa dels accidents de trànsit dins del terme municipal. Així hi va haver 15 víctimes d’accidents de trànsit amb 10 ferits lleus i 5 de greus. D’aquests accidents, 6 van ser atropellaments, amb 2 ferits lleus i 4 de greus (persones majors de 65 anys). Els agents locals també van realitzar 2 atestats per accidents amb ferits, tots dos per alcoholèmia positiva del conductor.

La Policia Nacional ha expedit en el darrer any un total de 950 permisos d’estrangeria. Per la seva part, la Guàrdia Civil destaca l’augment d’importacions temporals de vehicles.

Per últim el cos de Bombers han constatat en el seu balanç anual l’important augment de rescats a la muntanya a tot el Pirineu durant els mesos d’estiu, mentre que han disminuït el nombre d’incendis als nostres boscos.