La Seu d’Urgell engega una campanya de sensibilització sobre la problemàtica de les burilles a terra

Aquest migdia s’ha presentat al carrer Major/plaça Patalín la campanya de sensibilització que posa en marxa l’Ajuntament de la Seu d’Urgell juntament amb la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet per conscienciar a la ciutadania de la problemàtica ambiental que comporta llençar burilles de tabac a terra. Així ho han explicat en roda de premsa l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, el vicealcalde, Francesc Viaplana, la regidora de Medi Ambient, Núria Tomàs, i l’activista de l’associació Per una Catalunya Neta, Toni Olm.

En paraules de l’alcalde urgellenc, “avui presentem una campanya d’alt impacte visual, de sensibilització, que tindrà lloc durant tot aquest any amb l’objectiu per a sensibilitzar del greu problema que tenim amb les burilles que es llencen al carrer”.

Jordi Fàbregaha explicat que dels 13 milions de cigarretes que es consumeixen a l’any a la Seu d’Urgell, es llencen a terra 9 milions de burilles, “una xifra extremadament alta”. “Això significa que aquelles burilles que no s’han pogut escombrar, quan plou, se’n van cap als embornals, contaminant així les aigües dels rius i del mar”.

Exposició de 100.000 burilles al carrer Major

D’aquests 9 milions de burilles, els voluntaris i voluntàries de l’associació Per una Catalunya Neta n’ha recollit durant l’any 2020 un total de 100.000 pels carrers de la Seu d’Urgell. Aquestes 100.000 burilles de cigarretes s’han recollit de terra en diferents quedades que han tingut lloc tots els dimecres de l’any (a excepció de les setmanes de confinament domiciliari a causa de la pandèmia).

Al respecte, la regidora de Medi Ambient, Núria Tomàs, ha explicat que la primera acció d’aquesta campanya es tracta de visibilitzar aquesta acció de voluntariat duta a terme pel grup de voluntaris Per Una Catalunya Neta exposant durant una setmana aquestes 100.000 burilles dins de 140 ampolles de plàstic que s’han col·locat i fixat a cada pilona del carrer Major.

En una de cada tres ampolles s’hi ha penjat un cartell informatiu que té com a objectiu fer veure a la ciutadania de la problemàtica de les burilles i de la gran quantitat que van parar a terra de la Seu d’Urgell.

Problemàtica ambiental de les burilles

Per la seva part, Toni Olm de l’associació Per una Catalunya Neta ha explicat que la recollida de burilles de terra la van iniciar al febrer de l’any passat que ha comptat amb la implicació d’una cinquantena de voluntaris i voluntàries. “Ens vam proposar el repte de recollir 100.000 burilles de la via pública durant l’any 2020, i el repte el vam aconseguir”.

Olm ha abundat respecte les burilles que “és el residu contaminant més gran que tenim al carrer”, i ha afegit respecte a l’associació que “el seu objectiu no és només conscienciar que no es llancin burilles al carrer sinó realitzar accions per conscienciar que no es llancin altres residus al medi”.

Accions per lluitar contra les burilles de tabac

La campanya vol fer visible la problemàtica d’aquest residu ‘invisible’ i sensibilitzar a la població sobre l’impacte negatiu que provoquen les burilles de tabac al medi ambient i a l’espai urbà.

Aquest campanya que arrenca avui amb la visibilització de les 100.000 burilles recollides i dipositades dins de 140 ampolles de plàstic que s’han penjat a les pilones del carrer Major, continua amb l’enviament d’una carta a tots els domicilis de la Seu d’Urgell explicant la problemàtica d’aquest residu.

En aquesta carta també s’informarà de la distribució gratuïta de cendrers de butxaca als ciutadans fumadors. Es preveu repartir un total de 1.200 cendrers.

També es portarà a terme la instal·lació de cartells informatius en 100 papereres de la Seu per tal de sensibilitzar als fumadors que llencin les burilles a les papereres, les quals totes disposen de punts per apagar cigarretes.

Una altra acció serà una campanya informativa dirigida a bars i restaurants de la ciutat per exposar-los la problemàtica i implicar-los en la seva solució, ja que davant d’aquests locals es concentra gran part de les burilles. L’objectiu és recomanar als propietaris de bars i restaurants que instal·lin cendrers al seu exterior per tal que quan els fumadors surtin a fumar al carrer no llencin les burilles a terra.

Una darrera acció serà la instal·lació d’unes 30 plaques en embornals de la ciutat amb el missatge ‘El mar comença aquí, no llencis burilles a terra’ per conscienciar també a la ciutadania que els residus que van a terra i que no poden ser recollits pel servei de neteja viària són arrossegats caps als embornals i poden acabar al riu i al mar amb el problema de contaminació mediambiental que això comporta.

L’objectiu doncs d’aquesta campanya és fer veure a la població dels grans perjudicis que poden generar aquests petits residus. Els costos ambientals de les burilles són diversos: una sola burilla contamina la quantitat de 1.000 litres d’aigua; tenen un temps de degradació entre 10 i 15 anys; allibera substàncies tòxiques que contaminen el sòl i les aigües i afecten a la flora i la fauna; al mar generen microplàstics que entre en la xarxa tròfica; risc d’incendis; potencial tòxic dels filtres de les burilles (plàstic no biodegradable, acetat de cel·lulosa i acumulació de gran quantitat de nicotina, monòxid de carboni, quitrà i amoni, metalls traça amb cadmi, ferro níquel i compostos cancerígens.