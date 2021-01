La Seu d’Urgell encadena un inici d’any amb mínimes àmpliament negatives

La Seu d’Urgell ha viscut un començament d’any amb una successió de mínimes àmpliament negatives. Segons els observatoris locals, aquest divendres a primera hora del matí s’ha arribat novament a una mínima de -11,4ºC, tot igualant la que hi va haver dimecres.

Tot i que aquests han estat els valors més baixos d’aquest inici del 2021, el cert és que la capital de l’Alt Urgell ha encadenat tota una setmana amb valors força per sota de 5 sota zero. Així, el 2 de gener la mínima ja va ser de -7,6º; el dia 3, de -6,2; el dia 4, de -8,2; i el dia 5, de -9,2. Dimecres, dia de Reis, ja es va arribar a 11,4, mentre que dijous la més baixa va ser de -9,5, segons el recull de dades de MeteoSeu.

A més a més, aquest dijous la Seu no va tenir temperatura positiva en cap moment del dia, atès que la màxima a primera hora de la tarda (14.00 h) va ser de només -0,8 graus.

La resta de les principals poblacions de l’Alt Pirineu i Aran també han registrat mínimes força baixes al llarg dels primers dies del 2021. Així, per exemple, dimecres es va arribar a -14,5ºC a Das, a -11 a Puigcerdà i al Pont de Suert, i a -8 a Oliana, Sort, Tremp, la Pobla de Segur i Vielha, mentre que a Organyà hi va haver -7. I dijous, Das va marcar -12,5; Puigcerdà i el Pont de Suert, -10; Vielha, -9; Organyà, -7,5; Sort, -7; i Tremp, -6,5.

A tot plegat, aquest dissabte hi ha nevades tant a la Seu com a bona part de l’Alt Pirineu. A causa de les baixes temperatures, la neu pot arribar a qualsevol cota de les comarques pirinenques, tot i que el front arribarà a la zona desgastat perquè ve des del sud. En aquest sentit, s’espera precipitació sòlida en zones poc habituals i, de fet, n’hi pot haver a gairebé qualsevol punt de Catalunya tant dissabte com diumenge. Per això, Protecció Civil de Catalunya ha demanat precaució de cara a aquest cap de setmana, especialment en aquelles comarques menys habituades a la neu com són les del litoral i el prelitoral.

La previsió també apunta que al llarg de la setmana vinent les temperatures es començaran a recuperar i ja no hi haurà unes mínimes tan baixes com les d’aquests darrers dies.