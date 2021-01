La Seu d’Urgell donarà la benvinguda als Reis d’Orient amb una recepció estàtica

La Seu d’Urgell farà enguany una rebuda als Reigs Mags d’Orient “diferent”, a causa de l’actual situació sanitària.

Tot adaptant-se a l’actual context, dimarts vinent 5 de gener a la tarda (17.00-20.00 h), hi haurà la recepció de cartes a la plaça de Joan Sansa. Tal com ja es va fer el dia 24 passat amb el Tió de la Freita, s’ha previst tres torns per garantir-hi una afluència esglaonada. Seran a les 5, les 6 i les 7 de la tarda.

A més a més, per participar-hi cal inscriure’s prèviament. Com en d’altres activitats del Món Màgic de les Muntanyes, la pàgina web per fer aquest tràmit és: http://agenda.laseu.cat/monmagic2020/ .

Des de l’Ajuntament també remarquen especialment que l’inici de la cua d’aquesta recepció reial serà a l’avinguda de Pau Claris, a la part més propera a la plaça de Joan Sansa. Hi haurà gent de la comissió de festes organitzant-la. Just a l’escenari, hi haurà ubicats els Reis d’Orient, que esperaran tots els infants perquè els lliurin la seva carta. L’acte complirà en tot moment amb totes les mesures de seguretat.

D’altra banda, també a la plaça Joan Sansa, a la pista de patinatge hi haurà la Unió de Botiguers de la Seu (UBSU), que dinamitzarà aquell espai. Des de l’Ajuntament agraeixen també la col·laboració de la Comissió de Festes i les brigades d’obres i jardineria, que ajudaran a dur a terme l’acte juntament amb un grup de joves de la ciutat.

La regidora d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Núria Tomàs, afirma que “la nit més màgica de l’any no podia faltar ni tan sols en pandèmia” i confirma que, malgrat les limitacions actuals, “els Reis Mags d’Orient ens visitaran com cada any”. Tomàs matisa que, tot i que enguany no se’ls podrà saludar personalment “a la tarda podrem donar-los la carta amb totes les mesures pertinents”. Així, segons conclou la regidora, “els Reis i els infants seran els grans protagonistes d’una recepció diferent i estaran molt ben acompanyats pel Sr. Pipa i la fada del Quer”.