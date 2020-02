La Seu d’Urgell es troba en plena celebració del Carnaval que ha arrencat aquest passat dilluns amb la instal·lació d’unes 300 màscares en diferents punts de la ciutat, elaborades per AMPAS i famílies, comerços, clubs esportius i entitats, i la realització d’un taller de disfresses amb material reciclat i maquillatge, adreçat a les famílies, al centre cívic l’Escorxador.

El plat fort de la festa de les disfresses i la disbauxa a la capital alturgellenca tindrà lloc aquest pròxim dissabte 22 de febrer, jornada que aglutina un munt d’activitats pensades per a totes les edats, tant al matí, a la tarda, com a la nit.

El tret de sortida del Dissabte de Carnaval el donarà la cantada de l’Estudiantina, pels carrers del mercat, a les 11.00 h, a càrrec de la Germandat de Sant Sebastià. A les 12.00 h, serà el torn de la Banda i el Cor de l’Institut Joan Brudieu que amenitzarà el mercat amb una cercavila musical. A les 13.00 h se celebrarà el judici del Rei Carnestoltes, a la plaça Patalín, acte que anirà a càrrec del Cor de l’institut Joan Brudieu, mentre que la Comissió de Festejos de la Germandat de Sant Sebastià oferirà vi calent al públic assistent.

El Dissabte de Carnaval continuarà amb la Rua de Carnaval, que s’iniciarà a les 17.00 h amb un nou itinerari respecte a edicions anteriors. Les comparses de Carnestoltes, acompanyades pel Rei Carnestoltes, els Diables de l’Alt Urgell i alguna sorpresa, iniciaran el recorregut a la plaça Catalunya, seguiran pel passeig Joan Brudieu (però en sentit invers de circulació), continuaran pel carrer Fra Andreu Capella i carrer Major, la plaça dels Oms, continuarà per Portal de Cerdanya, Camí Ral de Cerdanya, per finalitzar a la pista polivalent de la zona esportiva municipal, equipament que acollirà una festa i animació per a tota la família, amb Patxi Leiva.



Seguidament es farà la lectura i l’execució de la sentència del Rei Carnestoltes, a càrrec dels Diables de l’Alt Urgell. També hi haurà berenar amb coca i xocolata, per gentilesa de la Comissió de Festes, i finalitzarà la tarda amb el lliurament dels premis dels guanyadors de la rua de Carnaval 2020.



Com a novetat d’aquest any, s’ha organitzat un ball de disfresses per aquest dissabte 22 de febrer, a les 12 de la nit, amb el grup de versions De Noche i l’actuació d’un Dj. El preu de l’entrada anticipada a aquest ball de Carnaval és de 8€, mentre que a taquilla tindrà un cost de 10€. Val a dir que l’entrada inclou una consumició.

Dimecres de Cendra

La Seu d’Urgell tancarà la programació del Carnaval el dimecres 26 de febrer, Dimecres de Cendra, a les 20.30 h, amb la Processó de la Llum i el Silenci, amenitzada per la Banda dels Diables de l’Alt Urgell, que s’iniciarà a la plaça dels Oms despenjant el Rei Carnestoltes del balcó de l’Ajuntament.

La processó arribarà fins al passeig Pasqual Ingla, on tindrà lloc la cremada del Carnestoltes i l’enterrament de la Sardina. El Dimecres de Cendra finalitzarà amb una gran sardinada, amb ‘sardines del Segre’, per gentilesa de la UBSU, i la Germandat de Sant Sebastià les cuinarà a la brasa.

Enguany, la celebració del Carnaval a la Seu d’Urgell s’ha unit al clam mundial contra el canvi climàtic, tal i com queda reflectit en el cartell de programes d’actes que està protagonitzat pel planeta Terra, que es va fonent i que porta una màscara de Carnaval, tot llançant els missatges per la lluita en contra del canvi climàtic: ‘No m’escalfis més el cap’ i ‘Vosaltres teniu la solució’.

Durant tota aquesta setmana el Rei Carnestoltes ha demanat als escolars de la Seu d’Urgell realitzar cada dia de la setmana una acció diferent per reclinar bé amb l’objectiu de salvar el clima.

Així, dilluns els infants i joves portaven la cara pintada de groc, per ser el dia dels envasos; dimarts, tothom vestia de color blau, jornada dedicada al paper; ahir dimecres calia anar vestit diferent perquè se celebrava el dia de la resta; avui dijous, tothom ha de portar alguna cosa de color verd al cap, per ser el dia del vidre; i demà divendres, tothom disfressat perquè estarà dedicat a les restes orgàniques.