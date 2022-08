La Seu d’Urgell convida a gaudir de les diferents exposicions de la ciutat

Un any més, la Seu d’Urgell, està acollint diferents exposicions durant tot el període d’estiu. Aquestes mostres es poden trobar, principalment, a la sala La Cuina, Sant Domènec i el pati de la biblioteca de Sant Agustí.

Bitxos

El 5 de juliol de 2022, es va inaugurar l’exposició ‘Bitxos’, presentada per Josepa Travé. En aquesta activitat s’hi pot veure unes 40 obres realitzades amb pintura, juntament amb díptics, tríptics i composicions d’una dotzena de quadres petits, a més d’un centenar de bitxos realitzats en ceràmica, que es passegen per dins i per entremig dels quadres. Es podrà visitar fins al 27 d’agost, a Sant Domènec.

Les 35 cadires de Can Pere

Una exposició que fins al 31 d’agost estarà exposada a la biblioteca de Sant Agustí, i on participen 24 artistes de la Seu d’Urgell, Andorra i Barcelona. Un projecte per a reinterpretar i intervenir amb un objecte tant quotidià com es la cadira.

Mensulae

Inaugurada el 5 d’agost, es podrà visitar fins al 30 de setembre. S’hi poden veure obres tant d’alumnes com d’exalumnes de l’Espai Municipal d’Art. Aquesta mostra s’ubica a la sala La Cuina, comptant aproximadament amb 300 peces entre quadres de vinil, acrílics i oli, així com collage, ceràmica i paper maixé, entre d’altres.