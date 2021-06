La Seu d’Urgell celebra Sant Joan amb la rebuda de la Flama del Canigó i un castell de focs

La Seu d’Urgell celebrarà la nit de Sant Joan amb la tradicional rebuda de la Flama del Canigó, que marcarà l’inici de la nit més curta de l’any. El programa d’actes, preparat per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament urgellenc i amb la participació d’entitats locals, començarà a 2/4 de 7 del vespre amb una sessió de zumba oferta per Urban Sport, a la plaça de Joan Sansa.

A les 8 del vespre, també a la plaça de Joan Sansa, s’encendrà la traca d’arribada de la Flama per començar la cercavila, a càrrec d’Òmnium Alt Urgell i amb l’animació de la Banda del Grup de Diables de l’Alt Urgell. Al cap d’uns minuts (20.15), es farà el lliurament de la Flama a la plaça dels Oms, on es llegirà un manifest per part de Pilar Señís. En aquest acte hi haurà coca per a tothom.

Al llarg del vespre, la Flama del Canigó serà custodiada pel Moto Club Ben Xops, que a 2/4 d’11 de la nitiniciarà una volta en moto per mostrar-la a la ciutat. Finalment, a les 11 de la nit es podrà veure un castell de focs, preparat pels Diables de l’Alt Urgell, que també participaran en la volta en moto.

D’altra banda, aquest dijous, diada de Sant Joan, Urban Sport oferirà una sessió d’spinning, entre 2/4 d’11 i les 12 del migdia a la plaça de Joan Sansa.

La Flama del Canigó

Habitualment, la matinada del 22 al 23 de juny, la Flama del Canigó es renova al cim d’aquesta muntanya del Pirineu català. Des del Conflent i el Vallespir, centenars de voluntaris i equips de foc la distribueixen arreu dels Països Catalans, tot seguint diverses rutes per tal d’encendre totes les fogueres de la nit de Sant Joan. Així comença, any rere any, la celebració d’una festa ancestral vinculada al solstici d’estiu, que és també un símbol de germanor entre els territoris de parla catalana.

Des de l’any passat, la Flama del Canigó arribarà a tots els racons adaptas al context sanitari actual i garantint totes les mesures de seguretat. Per això, s’ha reduït el nombre de persones que, aquest dimecres al matí (6.30 h), faran arribar la flama a Coll d’Ares per iniciar-ne la distribució arreu dels Països Catalans. Aquest any, la Flama també vol continuar sent un record pels presos polítics, exiliats i represaliats, per reivindicar la defensa dels drets fonamentals i per mostrar el suport a tothom qui pateix la crisi econòmica derivada de la pandèmia.