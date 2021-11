La Seu d’Urgell celebra el 1r Open Bloc Urbà d’escalada

La Seu d’Urgell celebrarà aquest pròxim dissabte 13 de novembre el 1r Open Bloc Urbà d’escalada que es desenvoluparà al búlder municipal del Pavelló Poliesportiu i al Rocko de la Seu, així com també en zones urbanes de la ciutat. Així ho han anunciat avui el regidor d’Esports de l’Ajuntament urgellenc, Carlos Guàrdia, i els organitzadors d’aquest open, Marc Segarra, i el Rai Suñé.

El regidor d’Esports destaca respecte aquest Open que “no és només una activitat aïllada sinó que és una línia de treball que portem ja treballant i gestionant des del Servei Municipal d’Esports des de ja fa uns anys”. Guàrdia remarca que després de 19 mesos es recupera la competició d’escalada esportiva organitzada, aquesta vegada, de manera conjunta entre l’Ajuntament amb el búlder municipal (instal·lació pública) i la gent del Rocko de la Seu (instal·lació privada). “Amb la voluntat de fer més visible i dinamitzar aquest sector esportiu a la nostra ciutat, un sector que està en creixement tal i com es pot comprovar amb el nombre d’abonats que té la instal·lació municipal i el nombre d’usuaris de la sala privada, i que creix tant des de la base com per part de persones adultes”.

Per la seva part, Marc Segarra explica que aquest 1r Open Bloc Urbà es tracta d’una competició d’escalada en bloc. “És una disciplina d’escalada sense corda, on els participants han de seguir les preses d’escalada d’un mateix color de tal manera que a l’escalador no li cal pensar en quina de les múltiples preses ha d’agafar-se sinó que ho tindrà marcat”. Segarra afegeix que les preses aniran marcades per diferents dificultats per a poder encabir el màxim de públic possible, i amb l’objectiu de tenir el màxim de visualització, hi haurà 10 blocs a la sala municipal del búlder d’escalada i 10 blocs al Rocko de la Seu (sala privada). “D’aquesta manera, ens posem al dia en el sistema de competició, sistema Open, que vol dir que és una competició ‘amigable’ per tal d’oferir el màxim de possibilitats a tothom”, remarca Marc Segarra.

Tot això, es complementarà amb 10 blocs i proves pels carrers de la Seu d’Urgell, en edificis públics de la ciutat. “Es buscarà que de manera itinerant entre les dues sales d’escalada, els participants es trobin amb un seguit de blocs urbans, així com amb algunes proves com slakckline, proves d’equilibri com fit board i altres proves sorpresa”, avança Segarra.