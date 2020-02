El Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell fa una crida a tota la ciutadania per fer de voluntari o voluntària durant el transcurs de l’etapa de la Volta Ciclista a Catalunya al seu pas per la ciutat que tindrà lloc el dia 26 de març.

Concretament es necessiten persones voluntàries per col·laborar amb la Policia Municipal en tasques de control de cruïlles dels carrers de la Seu d’Urgell per on passarà la ronda catalana.

El recorregut pel centre urbà de la ciutat permetrà que la Seu d’Urgell ser aparador d’una prova esportiva de primer nivell. El pilot ciclista passarà per les avingudes de Guillem Graell, Garriga i Massó, Pau Claris, continuarà pel carrer Sant Ot, passeig Joan Brudieu, Camí de la Palanca, seguirà pels carrers Circumval·lació i Iglesias Navarri, enllaçarà amb l’avinguda del Salòria, on es disputarà l’esprint intermedi de l’etapa. Els ciclistes sortiran de la Seu d’Urgell per l’avinguda del Valira, fins enllaçar amb la N260, per continuar l’etapa.

Des del Servei d’Esports es remarca que “és un repte important, a l’alçada dels que ja ha assolit la Seu en altres ocasions, ja que comporta una logística molt important en el control dels carrers per on rodaran els ciclistes”.

La Policia Local i el Servei d’Esports de l’Ajuntament urgellenc, juntament amb els organitzadors de la cursa i Mossos d’Esquadra, estan treballant per tal de garantir la seguretat dels participants i per aconseguir que, novament, la Seu d’Urgell torni a fer palesa la seva capacitat organitzativa i el seu esperit de ciutat d’esport.