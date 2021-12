La Seu d’Urgell atorga 17 ajuts per rehabilitar i repintar porxos i façanes del centre històric

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds, atorga en aquesta darrera convocatòria un total de 38.399 € en ajuts per rehabilitar i repintar porxos i façanes d’edificis dels carrers Major i dels Canonges, així com carrers adjacents, i també carrers del poble de Castellciutat.

De les 18 sol·licituds presentades, s’han concedit un total de 17 subvencions: 16 al centre històric de la Seu per un valor de 36.036 €, i 1 a Castellciutat que ascendeix a 2.363 €.

Aquestes subvencions, que tenen com a objectiu dinamitzar i potenciar tot el centre històric, compten amb una partida pressupostària de 30.000 €, dels quals com a mínim 10.000€ s’adrecen a les sol·licituds de Castellciutat. Val a dir, però, que en el darrer ple del mes de novembre es va aprovar una modificació de crèdit per donar cabuda a totes les peticions que complien amb els requisits fixats a les bases d’aquesta convocatòria.

Les subvencions que s’atorguen cobreixen un màxim de 85% del pressupost de la rehabilitació i pintura de la façana. L’import màxim de la subvenció és de 2.000 € si l’edifici té una única façana, i de 3.000 € si en té més d’una.

La pintura que es faci servir per repintar s’haurà de fer amb el color o colors determinats a la normativa urbanística municipal.