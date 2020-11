La Seu d’Urgell aprova la rebaixa de l’IBI i l’exempció de la taxa de terrasses i del mercat

En el ple celebrat telemàticament, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovar -amb els vots favorables de l’equip de govern (Junts x la Seu i ERC), l’abstenció del Compromís x la Seu i el vot en contra de la CUP- la rebaixa de l’Impost de Béns Immobles (IBI) en un 0,5%, tot vinculant-ho a la disminució de l’IPC d’aquest any.

En aquest ple d’ordenances fiscals, l’Ajuntament de la Seu també ha tirat endavant una bonificació de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) del 95% per aquelles obres per instal·lar plaques solars per autònoms amb l’objectiu de seguir estimulant l’ús de les energies renovables al municipi.

Un altre punt important que ha aprovat el ple és l’exempció de la taxa de taules i cadires per la restauració i del mercat setmanal per a tot aquest any 2020, propostes pretenen ajudar a dos sectors que han estat molt afectats per la crisi de la Covid-19.

Ampliació subvencions a empreses i autònoms

En aquest ple ordinari del mes de novembre també s’ha aprovat, per unanimitat de tots els grups municipals, una modificació de les subvencions extraordinàries adreçades a empreses i autònoms que no van cessar la seva activitats arran de la Covid-19 amb l’objectiu que pugui arribar a més beneficiaris.