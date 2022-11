La Seu d’Urgell aposta per ser un punt de trobada i de debat sobre l’estat actual del medi natural

L’èxit obtingut en la primera edició de les Jordanes de Conservació del Medi Natural celebrades aquest passat cap de setmana a la Seu d’Urgell, tant a nivell de participació com de qualitat de les ponències, comporta que des de l’Ajuntament urgellenc ja es treballi per a organitzar una segona edició de cara l’any 2023.

Així ho explica la regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat i de Patrimoni Natural de l’Ajuntament de la Seu, Núria Tomàs: “tot i ser el primer any que les organitzàvem, l’acollida ha superat les nostres expectatives. No només amb el nombre de participants sinó també per l’alta qualitat dels ponents i la gent que va participar en el torn de paraula. A més, ha estat una oportunitat de poder gaudir de l’experiència i coneixements de bons científics al Pirineu, una manera de descentralitzar aquest tipus d’actes i també poder parlar de les problemàtiques concretes del Pirineu. I, com no podia ser d’altra manera, comencem ja a treballar en unes 2es Jornades de Conservació del Medi Natural per al proper any”.

Alta participació

En xifres, la mitjana d’assistents en aquestes primeres jornades ha estat de 55 persones per dia (60 assistents dissabte i 50 assistents diumenge), a les que cal sumar-hi les que han assistit en les activitats paral·lels com la visita guiada a La Seu Naturalment, amb 40 persones; el joc de pistes al Parc del Cadí, on hi han participat 34 persones més; i les diverses sessions de cinema amb la projecció del film Panteras, que entre el públic adult i el púbic escolar han congregat 717 persones.

També cal sumar-hi 130 visualitzacions en streaming durant la celebració de les jornades.

Conclusions de les jornades

L’organitzador i director de les 1es Jordanes de Conservació del Medi Natural, David Manzanera, manifesta que “estic molt content per l’èxit assolit tant a nivell d’assistència com en seguiment en streaming i sobretot per la implicació dels ponents a qui agraeixo l’esforç”.

Manzanera remarca, com a conclusió general d’aquestes Jornades, que “han posat la necessitat d’establir un punt de trobada i debat sobre l’estat actual del medi natural, en perill per la pèrdua d’hàbitats degut a l’ abandonadament de les feines del camp i de la poca rendibilitat de les feines al bosc”.

Així, gràcies a aquestes Jornades s’han donat a conèixer molts dels actors que d’una manera o altra intervenen i gestionen aquest medi, i quines són les seves dificultats per a poder portar a terme els seus treballs (manca de recursos, dificultats en la burocràcia administrativa o l’afluència de gent de forma desmesurada).

Alhora, les Jornades han esdevingut un punt de trobada de tècnics i gestors del territori per a poder intercanviar mètodes, estratègies i tècniques en la conservació del medi natural. “Aquest fet, afegeix David Manzanera, genera contacte i treball i es tradueix en positivitat i motivació per a seguir gaudint de la natura i treballant pel seu equilibri”.

Cal remarcar que amb la celebració d’aquestes primeres jornades s’ha creat un precedent i donen veu a un sector que vetlla pel medi, des de la fundació que treballa per a restablir hàbitats fins al ramader que amb la seva explotació intervé en la gestió del territori més proper.

Un altre tema important que han abordat les Jornades ha estat el canvi climàtic. “S’ha fet una crida urgent a reduir les emissions de CO2 i metà alliberats a l’atmosfera. Malgrat tot, tenim la sort de comptar amb empreses, organitzacions i entitats que treballen per a revertir la situació, tot i la complexa burocràcia”, subratlla Manzanera.

També s’ha posat en evidència l’excessiva afluència turística en zones de muntanya, que cal conscienciar de com accedir-hi, i de quin ha de ser el comportament. “Hem de divulgar amb rigorositat i fer pedagogia, però, sobretot, intentant arribar a tot el públic possible”, explica l’organitzador i director de les Jornades. “Ser capaços de conscienciar i divulgar la necessitat d’estimar i protegir un medi del que en formem part i que fa que puguem viure en aquest planeta amb qualitat”.

Així doncs, les Jornades han conclòs que cal seguir treballant per a la conservació del medi, cal ajudar a qui ho fa amb tots els recursos possibles (econòmics, administratius i divulgatius) i revertir les emissions de CO2 i gestionar l’accés al medi natural, sobretot en àrees protegides i zones d’especial sensibilitat.