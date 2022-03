La Seu d’Urgell aposta pel plàstic reciclat en les bosses de recollida d’excrements canins

Els 39 expenedors de bosses de recollida d’excrements canins que hi ha en les diferents places de la Seu d’Urgell oferiran a partir d’ara bosses fabricades amb plàstic reciclat.

Des que es van instal·lar els expenedors, les bosses que s’han subministrat de manera gratuïta han estat de plàstic. Amb aquest canvi significatiu, l’Ajuntament urgellenc fa un pas més enllà en el seu compromís amb la sostenibilitat. Val a dir, però que tot i que s’ha valorat l’opció de subministrar bosses compostables, s’ha hagut de descartar, de moment, a causa del seu elevat preu.

Els expenedors ofereixen als propietaris de gossos bosses per poder recollir els excrements canins de les seves mascotes en el cas que se l’hagin oblidat en sortir de casa. Des de l’Ajuntament es recorda, però que és important sortir amb les bosses des de casa perquè el gos pot defecar abans no arribin en un punt de distribució de bosses.

1 milió de bosses a l’any

Fins a l’any 2018, el consum de bosses de plàstic era de mig milió anual. Gràcies a la campanya d’implantació de la identificació genètica de femtes a través d’ADN el juliol de l’any 2018, aquest consum es va doblar i actualment és d’aproximadament d’un milió, fet que suposa una despesa de gairebé 10.000 € anuals.

Des de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell es recorda que els propietaris de gossos tenen l’obligatorietat de recollir les defecacions de les seves mascotes per tal de poder gaudir d’una ciutat més cívica. El fet de no recollir les defecacions canines està tipificat com una infracció greu a l’ordenança municipal de tinença i protecció dels animals i pot suposar sancions de 301 a 1.000 €.