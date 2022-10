La Seu d’Urgell acull una jornada tècnica sobre els aspectes nutricionals dels aliments ecològics

La Seu d’Urgell acollirà aquest dijous, 20 d’octubre, en el marc de la Setmana Bio, una jornada tècnica sobre els aspectes nutricionals dels aliments ecològics. L’activitat la presentarà (16.45 h) la coordinadora territorial de l’Alt Pirineu i Aran del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Núria Fontanet Colell, i comptarà amb la participació de ponents de reconegut prestigi.

La primera xerrada (16.50 h) anirà a càrrec de la nutricionista i dietista Martina Ferrer Rosell, que parlarà del valor nutricional i de qualitat dels aliments ecològics. Tot seguit (17.50 h), David Masferrer Rodellas, productor ecològic de ‘Tresors del Cadí’, explicarà com es cultiven els productes ecològics de l’hort per a aconseguir una bona qualitat. La darrera intervenció (18.05 h), amb una visió pràctica, l’exposarà el dietista i cuiner, Jordi Tomàs Aubet, que se centrarà en l’aprofitament de les parts dels productes que normalment es malbaraten i que també són comestibles, nutritives i sanes i, per tant, es poden incorporar als plats cuinats.

La jornada tècnica tindrà lloc al Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu de la Seu d’Urgell, ubicat a l’edifici de les Monges. Les persones interessades poden demanar més informació al telèfon 972 88 45 50 o bé al correu acerdanya.daam@gencat.cat