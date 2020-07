La Seu d’Urgell acull una campanya especial de donació de sang el 13 de juliol

Aquests dies, el Banc de Sang està fent una crida a la ciutadania per mantenir el ritme de donacions, que continuen sent necessàries per als pacients dels hospitals un cop superat l’estat d’alarma.

Amb la reducció dels contagis i malalts als hospitals s’han reactivat les operacions i tractaments ajornats durant els darrers dos mesos. Ara, la necessitat de 1.000 donacions de sang diàries a tot Catalunya pot ser fins i tot superior a causa de l’alta activitat transfusional.

La Seu d’Urgell s’ha sumat al conjunt de municipis que han ofert els seus espais per garantir les donacions de sang a Catalunya durant aquests dies. El 13 de juliol, el Centre Cívic El Passeig comptarà amb un espai de donació de 16’30 a 21 hores.

Cal que els donants reservin hora des del web donarsang.gencat.cat.

Campanyes amb mesures de seguretat

El Banc de Sang, organisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, segueix les mesures de prevenció i seguretat i les aplica al conjunt de les seves campanyes. Entre d’altres accions, els donants disposen de gel esterilitzant en arribar a l’espai, han de guardar una distància mínima d’un metre amb la resta de persones i tenen un bolígraf d’un sol us per emplenar el qüestionari, entre d’altres.