La Seu d’Urgell acull el Concurs Nacional de Cavall Pirinenc Català

Els pròxims divendres 18 i divendres 19 de novembre se celebrarà a la Seu d’Urgell el XIVè Concurs Nacional del Cavall Pirinenc Català, al camp annex de terra del pàrquing Dr. Peiró. Divendres 18, entre les tres de la tarda i les vuit del vespre, tindrà lloc l’arribada dels animals al recinte firal, i a dos quarts de deu de la nit se celebrà el sopar de benvinguda i festa amb Dj amb els participants, acompanyats i veterinaris, a la pista polivalent de la zona esportiva municipal de la Seu d’Urgell.

Per al dissabte 19 està previst, a les nou del matí, un esmorzar per als ramaders al mateix camp annex i a les deu de la matí s’iniciarà el concurs i a les deus del migdia se celebrarà a la posta polivalent el dinar de cloenda. Val a dir que durant tot el dissabte hi haurà parades de productes ramaders i aliments al costat del recinte firal.

El concurs

Aquest concurs se celebra anualment i és rotatiu en les set comarques implicades en la raça: la Val d’Aran, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès i l’Alta Ribagorça. Hi prenen part ramaders de les set associacions.

En el concurs hi prenen part set categories de cavalls: sobranys i sobranyes (animals d’un any i mig); terçons i terçones (animals de dos anys i mig); quartons (mascles de tres anys i mig); euga amb pollí i semental (animals de més tres anys). Hi poden participar els tres primers animals classificats de cada categoria que han guanyat als concursos comarcals. Normalment, al concurs nacional, hi participen un centenar d’animals.