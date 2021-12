La Seu d’Urgell acull el Campionat de Catalunya de Ciclocròs

La zona de l’Horta del Valira de la Seu d’Urgell serà l’escenari aquest pròxim diumenge 19 de desembre del Campionat de Catalunya de Ciclocròs (CX) 2021, la cita més important de la temporada del ciclocròs català. Així ho han anunciat aquest dimecres en roda de premsa el tinent d’alcalde i regidor d’Esports de l’Ajuntament urgellenc, Carlos Guàrdia, i el president del Sprint Club Andorra i de l’Escola Purito, Emili Pérez Font.

El Campionat de Catalunya de Ciclocròs se celebrarà en el marc de la 2a edició del Gran Premi la Seu d’Urgell, la gran cursa de la modalitat hivernal, tot un espectacle per encarar la recta final d’una temporada de Copa Catalana de CX que ja porta deu cites disputades des del passat mes de setembre.

En la presentació del campionat, Carlos Guàrdia ha explicat que la Seu d’Urgell té les aptituds òptimes per desplegar un seguit de disciplines esportives com el ciclocròs. “L’especificitat del nostre ecosistema esportiu van fer que l’any 2019 s’apostés per organitzar la Copa Catalana de Ciclocròs-1r Gran Premi la Seu d’Urgell, que va obtenir una molt bona valoració per part dels organitzadors, participants i del públic. Per tot això, ens vam plantejar d’acollir un esdeveniment més important des del punt de vista competitiu, com el Campionat de Catalunya, novament a l’Horta del Valira com a escenari”, ha remarcat el regidor d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Circuit exigent

Per la seva part, Emili Pérez Font, que ha agraït la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell en l’organització d’aquest campionat, ha explicat que les diferents curses tindran lloc a l’Horta del Valira, un circuit exigent que es va estrenar amb gran èxit la temporada 2019, i que compta amb un recorregut de 3 km. El president del Sprint Club Andorra ha avançat que les curses s’iniciaran a un quart de deu del matí, i que es preveu una participació de 350 corredors i corredores d’aquesta modalitat.

Aquestes curses del Campionat de Catalunya també puntuaran per a la Copa Catalana de CX de cada categoria i alhora determinaran els campions i les campiones de Catalunya, que es classificaran pel Campionat d’Espanya.

Les inscripcions són encara obertes per una jornada de ciclocròs que espera ser espectacular, gaudint dels millors especialistes catalans de la disciplina després d’una temporada molt batallada, en què s’ha recuperat els alts nivells d’activitat i participació previs a la pandèmia.

Horaris del Campionat de Catalunya CX 2021-la Seu d’Urgell

09:15 h.1a Sortida: Màster 40, Màster 50 i Màster 60.

10:15 h. 2a Sortida: Cadet (M/F), Júniors (M/F), Elit (F).

11:00 h. 3a Sortida: Infantils (M/F), Alevins (M/F), Principiants (M/F), Benjamins (M/F), Prebenjamins (M/F).

11:15 h. Entrega premis 1a i 2a cursa.

12:30 h. 4a Sortida: Elit (M), Sub 23 (M), Màster 30 (M).

13:30 h. Lliurament premis 3a i 4a cursa.

La recollida de dorsals i xips tindrà lloc 30 minuts abans de la sortida de cada cursa.

El Campionat de Catalunya de Ciclocròs (CX) està organitzat per l’Andorra Sprint Club, Vélo Cafè de la Seu d’Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, i compta amb el patrocini de la Diputació de Lleida, Peusa, Visuals Vinyls i Taurus.