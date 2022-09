La Seu d’Urgell acull, aquest dimarts, unes jornades participatives sobre bioeconomia

El CETAP de la Seu d’Urgell, ubicat al Centre Cultural les Monges, acollirà aquest dimarts, 20 de setembre, de les cinc de la tarda a les set del vespre, unes jornades participatives sobre bioeconomia. Es tracta d’una iniciativa adreçada al teixit econòmic i social per tal de donar a conèixer aquest sector i les seves oportunitats.

El programa arrencarà amb una presentació en què s’explicarà per què cal parlar de bioeconomia i quines són les amenaces i possibilitats de negoci. Posteriorment, s’exposaran models empresarials i iniciatives institucionals vinculades a aquest àmbit econòmic. Les inscripcions s’han de fer emplenant un formulari a Internet.

L’organització destaca que anualment es generen més de 15 milions de tones de “residus” orgànics provinents de l’activitat agrícola, ramadera, agroindustrial, forestal i de la gestió de residus municipals. La valorització de tot aquest material per a la producció de biomaterials, bioproductes i bioenergia té la capacitat de generar 10 cops més llocs de treball i 9 vegades més valor afegit que la seva utilització com a substrat per al sòl.

Tenint en compte que la demarcació de Lleida concentra el 53% de la producció agrícola, el 47% de la producció ramadera i el 35% de la superfície de boscos de Catalunya, els impulsors de la jornada assenyalen que “estem davant d’una oportunitat per a diversificar l’economia local, atreure indústries, retenir i atreure talent i posar en valor l’activitat del sector primari”. Però afegeixen que “cal la implicació del teixit econòmic i social del territori per a concretar la manera de fer-la efectiva en benefici dels actors locals”.

Transformació econòmica

En el decurs de la jornada es farà referència al Projecte d’Especialització Competitiva Territorial Biomarkets, que es planteja per a impulsar la transformació econòmica de les comarques del Pirineu en base a la potenciació de la bioeconomia de base agroforestal com a sector emergent, capaç de contribuir a la visió de futur compartida del territori. És un projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.