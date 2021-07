La Seu d’Urgell acollirà la sortida d’una etapa de la Volta Ciclista a Catalunya

La població de la Seu d’Urgell serà per 13a vegada sortida d’una etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, després de l’acord entre l’organització de la prova i l’ajuntament urgellenc. La darrera vegada que la Volta va visitar la Seu d’Urgell va ser l’any 2011.

Els millors equips i ciclistes del món sortiran de la Seu d’Urgell en una etapa de la pròxima edició de la Volta, la 101, que es disputarà del 21 al 27 de març de 2022. L’organització treballa a configurar un recorregut atractiu i exigent que segueix prenent forma.

Al llarg de la centenària història de la Volta Ciclista a Catalunya, la Seu d’Urgell ha acollit fins al moment 12 sortides d’etapa (la primera l’any 1930, i la darrera l’any 2011), i nou arribades. El darrer cop que la Volta va arribar a la població la victòria va ser pel català Xavi Tondo, l’any 2010. També hi han guanyat ciclistes com el mític Mariano Cañardo (1930), el ciclista que més cops s’ha adjudicat la classificació general de la Volta, amb set triomfs.

D’aquesta manera, 11 anys més tard de la darrera sortida, la Seu tornarà a viure el millor ciclisme mundial en el seu municipi.

En paraules de l’alcalde Jordi Fàbrega, “la Volta a Catalunya té un prestigi i un ressò mediàtic molt important, amb unes imatges espectaculars que arriben a tot el món. I la Seu i l’Alt Urgell és un territori fantàstic per a la pràctica del ciclisme, amb milers de practicants. Aquesta sortida ens situa a l’epicentre del ciclisme a Catalunya en una etapa impressionant d’aquesta edició de la Volta. Com a ciutat d’esport al centre del Pirineu, la Seu d’Urgell havia d’acollir la Volta a Catalunya”.

“La Volta reuneix els millors ciclistes del món i això suposa una oportunitat pel nostre territori. Per una banda, els diferents equips podran conèixer les aptituds que té l’Alt Urgell per a la pràctica del ciclisme i, de l’altra, els aficionats a aquest esport podran viure i veure en directe una nova edició d’aquesta cursa, en un context on el ciclisme està en expansió a casa nostra, fet que també ajuda a promocionar-ne la pràctica a escala local”, ha reblat Carlos Guàrdia, regidor d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

“Estem molt satisfets de poder fer una sortida d’etapa des de la Seu d’Urgell. Per a nosaltres és un lloc estratègic al Pirineu per tal de poder fer un recorregut ambiciós, i estem segur que els ciclistes gaudiran d’aquesta sortida.”, ha manifestat el director general de la Volta, Rubèn Peris.

Amb una difusió mediàtica espectacular, que en aquesta darrera edició va arribar a 190 països i va tenir una audiència de 15,7 milions d’espectadors únics mitjançant Eurosport, la Volta és una finestra al món per totes les poblacions que s’impliquen com a sortida o arribada d’etapa.