La Seu d’Urgell acollirà la graduació de la segona promoció de l’INEFC Pirineus

L’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) celebrarà aquest divendres, 5 de juny, a les 19.00 hores, a la plaça dels Oms de la Seu d’Urgell, l’acte de graduació de la segona promoció del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de l’INEFC Pirineus (curs 2022-2026). L’acte acadèmic reunirà els estudiants graduats, les seves famílies, professorat, personal del centre i autoritats institucionals, en una cerimònia que simbolitza la consolidació del projecte universitari de l’INEFC Pirineus al territori.
Entre les autoritats assistents destaquen:
Joan Barrera Aranda, alcalde de la Seu d’Urgell.
Xavier Serratosa Donato, delegat territorial de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física a Lleida.
Dr. Marc Salat Paisal, vicerector d’Ordenació Acadèmica i PDI de la Universitat de Lleida (UdL), en representació de la rectora.
Dr. Eduard Inglés Yuba, director de l’INEFC de Catalunya.
Dra. Sílvia Puigarnau Coma, directora de l’INEFC Pirineus.
La cerimònia combinarà els parlaments institucionals amb actuacions culturals, projeccions audiovisuals i el tradicional lliurament de bandes i orles als graduats. L’acte comptarà també amb la participació de representants de l’alumnat, dels padrins de la promoció, Dr. Albert Mallol i Jordi Laudes, i de diverses formacions artístiques vinculades al territori.
La graduació culminarà amb la interpretació del Gaudeamus Igitur, a càrrec del Cor de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell i amb la fotografia oficial de la promoció, seguida d’un refrigeri de celebració a la plaça del Cadí.