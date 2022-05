La Seu d’Urgell acollirà 8 cursos de la 30a Universitat d’Estiu de la UdL entre el 18 i el 22 de juliol

La Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida (UdL) ha programat 8 cursos a la capital de l’Alt Urgell. Com cada any, es tracta de cursos de temàtica molt variada per poder atreure a un públic amb interessos diversos: història, teatre, fotografia, música, tècniques d’organització del treball, ciències del sòl i hidrologia.

El total del programa de la Universitat d’Estiu està format per 53 cursos, repartits en 13 localitats més el campus virtual de la UdL. Després de la ciutat de Lleida, la Seu d’Urgell és la població que n’acull més.

Els 8 cursos de la Seu, a part d’excursions i de sortides de camp per conèixer directament diversos aspectes relacionats amb el territori, se celebraran al Centre Cultural les Monges (fonamentalment a les aules del CETAP, Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu, i també de l’Escola Municipal de Música), com ha vingut passant des de l’any 2015. També se celebrarà alguna sessió a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

Els cursos, que s’impartiran entre els dies 18 i 22 de juliol, estan oberts al conjunt de la població i les inscripcions es podran realitzar entre el 16 de maig i la data d’inici de cada curs, sempre que hi quedin placen lliures. Per matricular-se. caldrà descarregar una butlleta d’inscripció que estarà disponible al web http://estiu.udl.cat a partir del dia 16 de maig i enviar-la a l’adreça de correu electrònic estiu@udl.cat.

El programa complet de la Universitat d’Estiu disponible al web http://estiu.udl.cat.

La Seu d’Urgell, capital històrica i emblemàtica de la Universitat d’Estiu de la UdL

La Seu d’Urgell és la capital històrica i més emblemàtica de la Universitat d’Estiu de la UdL. Es tracta de l’única població que ha acollit cursos cada any, de manera ininterrompuda, des de la primera edició, l’any 1993, fins al 2019 (la darrera celebrada amb normalitat abans de l’arribada de la pandèmia de la Covid-19 que va obligar a celebrar pràcticament totes les activitats en línia durant dos estius). Al llarg de tots aquests anys, la Universitat d’Estiu ha comptat amb el suport i el patrocini de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.

Dels 835 cursos d’estiu que s’han realitzat en les 29 edicions organitzades fins ara, la Seu d’Urgell és la població que més n’ha acollit, amb un total de 338 (encara que en els dos darrers anys no se n’ha pogut organitzar cap pel motiu sanitari esmentat).

Totes les edicions de la Universitat d’Estiu estan a https://www.udl.cat/ca/serveis/estiu/Historia/ i la informació referida a la Seu a https://www.udl.cat/ca/serveis/estiu/Historia/Seu_Urgell/.

RELACIÓ DELS CURSOS QUE S’IMPARTIRAN A LA SEU D’URGELL

Lectura i Interpretació de Pergamins Medievals (20 h)

Coordinació: Núria Preixens Vidal (Dept. d’Història de la UdL)

Dates: del 18 al 20 de juliol

La Direcció d’un Espectacle Teatral (20 h)

Coordinació: Emili Baldellou Pàmpols (Espai de Teatre de la UdL)

Dates: del 18 al 22 de juliol

Fotografiant Estels (10 h)

Coordinació: Araceli Merino Jabato (fotògrafa)

Dates: del 20 al 21 de juliol

Tradició, Exotisme i Política: una Passejada per la Música Russa (20 h)

Coordinació: Màrius Bernadó Tarragona (Dept. d’Història de l’Art i Història Social de la UdL)

Dates: del 20 al 22 de juliol

L’Art de la Productivitat Sense Estrès (20 h)

Coordinació: Jorge Mercader Esteve (enginyer coach)

Dates: del 18 al 21 de juliol

Poetes Tradueixen Poetes. De Pere Rovira a Charles Baudelaire i de Míriam Cano a Emily Dickinson (20 h)

Coordinació: Julián Acebrón Ruiz i Amat Baró González (Aula de Poesia Jordi Jové de la UdL)

Dates: del 19 al 21 de juliol

Els Sòls de la Cerdanya i Andorra Davant del Canvi Climàtic: Estudi de Camp (25 h)

Coordinació: Rosa M. Poch Claret (Dept. de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la UdL)

Dates: del 18 al 20 de juliol

Visitem les Roques i Observem les Morfologies que Configuren els Pirineus Centrals (30 h)

Coordinació: Josep M. Màsich Polo (Dept. de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la UdL)

Dates: del 18 al 22 de juliol

A més d’aquests 8 cursos, un dels que s’impartiran en línia a través del campus virtual de la UdL també ha estat organitzat des de la Seu d’Urgell. Està centrat en l’àmbit de l’ensenyament:

Introducció a la Neurociència de l’Aprenentatge (20 h)

Coordinació: Alexandra Meya Escofet (Servei Educatiu Alt Urgell-Cerdanya)