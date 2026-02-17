La Seu dona suport als sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell donarà suport a totes aquelles persones que estiguin interessades a apuntar-se al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial (RSHPO).
En aquest sentit, diversos treballadors de l’OAC de l’Ajuntament han rebut formació per part del Departament de Territori i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per tal de poder atendre i ajudar a les persones que vulguin registrar-se. També des d’Òmnia Seu es donarà suport a les persones que vulguin registrar-se de manera online.
Cal remarcar que per a poder optar a aquests habitatges, és condició indispensable que les persones interessades hi estiguin inscrites.
La Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de la Seu ha manifestat la seva voluntat d’impulsar aquestes promocions, destacant la importància d’estar empadronat a la ciutat, ja que les bases d’adjudicació -actualment en fase de redacció- preveuen que els habitatges s’adrecin prioritàriament a persones empadronades a la Seu d’Urgell.
Com presentar la sol·licitud
L’Ajuntament de la Seu recomana fer el tràmit preferentment per via telemàtica a través del web, ja que és un mètode més ràpid que permet el seguiment en línia. Per fer-ho, cal disposar d’idCAT Mòbil o certificat digital.
En cas de no poder realitzar el tràmit per internet, cal demanar cita prèvia des del web municipal o trucant al telèfon 973 350 010 per a poder presentar la sol·licitud de forma presencial a l’OAC de l’Ajuntament de la Seu.
El Registre de Sol·licitants: un requisit imprescindible
El Registre de Sol·licitants d’HPO és un instrument oficial gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. La inscripció és obligatòria tant per optar a habitatges de lloguer com de compra. Sense aquest tràmit previ, no es pot accedir a cap habitatge protegit.
S’hi poden inscriure:
· Persones soles.
· Parelles.
· Unitats de convivència: grups de persones que conviuen o es comprometen a fer-ho, independentment de si tenen parentiu. Cal recordar que una mateixa persona no pot formar part de dues sol·licituds simultàniament.
Requisits i documentació
Per a poder formar part del registre, cal complir els següents requisits bàsics:
· Ser major d’edat o estar emancipat/ada.
· Residir a Catalunya, fet que s’acredita mitjançant l’empadronament.
· Tenir necessitat d’habitatge (manca d’habitatge propi, infrahabitatge o altres situacions acreditables).
Aquests requisits s’han de mantenir vigents des del moment de la sol·licitud fins a l’adjudicació. Pel que fa a la documentació, caldrà preparar el DNI/NIE, el certificat d’empadronament i la informació d’ingressos (declaració de l’IRPF o certificats d’ingressos) de tots els membres de la unitat de convivència.
Vigència i actualització de dades
Un cop feta la inscripció, aquesta té una vigència de 2 anys i s’ha de renovar abans que expiri. Així mateix, és essencial comunicar qualsevol canvi en les dades de contacte, convivència, situació econòmica o empadronament. No notificar aquests canvis pot comportar la baixa del registre i la pèrdua de l’opció a participar en les adjudicacions.