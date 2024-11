La Seu dona suport a les persones afectades per la Dana a través de Creu Roja

Entitats bancàries on es poden fer els donatius econòmics

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, davant d’aquesta emergència devastadora de conseqüències molt greus que ha provocat la Dana, ha decidit donar suport a les persones afectades al País Valencià, Castella-la Manxa i Andalusia a través de Creu Roja, fent donatius econòmics, tai i com recomana el conjunt del municipalisme català.

Segons afirmen la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM), en aquests moments l’ajuda econòmica és la més efectiva per a poder adquirir els recursos necessaris, que poden anar canviant, i alhora cal evitar desplaçaments a les zones afectades.

Per això s’aconsella canalitzar les aportacions a través de donatius econòmics (no en forma de material o aliments) a Creu Roja, que treballa coordinadament amb el Centre Nacional de Seguiment i Coordinació d’Emergències (CENEM).

D’altra banda, el proper plenari que celebrarà l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el pròxim dia 18 de novembre, passarà una modificació pressupostària per tal de poder dotar d’una quantitat econòmica per a enviar a Creu Roja en suport als afectats i afectades per la Dana.