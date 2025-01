La Seu destina 8.000 euros a la campanya d’emergència de Creu Roja per la DANA

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat destinar una partida de 8.000 euros a la campanya d’emergència de Creu Roja per a les persones afectades per la DANA al País Valencià. D’aquesta manera el consistori reafirma el seu suport a aquesta iniciativa solidària endegada per Creu Roja des que el 29 d’octubre passat les pluges torrencials van provocar una gran quantitat de morts i desapareguts i danys inquantificables en habitatges, vehicles i vies públiques, especialment als municipis de l’Horta Sud de València.

El darrer ple municipal de la Seu d’Urgell, aquest mes de desembre, ja va aprovar una modificació pressupostària per tal d’aconseguir aquest import, provinent del romanent de diverses partides del pressupost, i ara es concretarà l’enviament de l’ajut, vehiculat a través de Creu Roja tal com han fet d’altres ajuntaments.