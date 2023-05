La Seu destaca en els premis COAC per a Treballs de Recerca d’estudiants de batxillerat

Guardonats en els 17ns Premis COAC per a Treballs de Recerca d’estudiants de batxillerat a l’Alt Pirineu i Aran (RàdioSeu)

La Delegació del Pirineu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha lliurat aquest dijous els dissetens Premis COAC per a Treballs de Recerca d’estudiants de batxillerat de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran. Aquests guardons corresponen al curs 2022-2023.

El primer premi ha estat per al treball ‘El desenvolupament urbanístic i històric de la Seu d’Urgell’, de l’alumne Marc Pino Planavila. El primer accèssit se l’ha endut el treball ‘La Seu d’Urgell: Évolution Urbaine de ma ville’, d’Anna Rebés Puigcercós. I el segon accèssit ha estat per a ‘Arquitectura i Pintura romànica religiosa al Pirineu català i Andorra’, de Marta Carmona Tor. Tots tres premiats són estudiants de l’Institut Joan Brudieu de la Seu.

L’objectiu d’aquests premis és fomentar l’interès entre els alumnes de batxillerat pels treballs de recerca i investigació relacionats amb l’Arquitectura i el Disseny, la Ciutat i l’Urbanisme, el Territori i el Paisatge i l’Ecologia i la Sostenibilitat. En total, s’han presentat al certamen d’enguany vuit treballs de recerca d’alumnes de l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell.

En el mateix acte, s’han entregat els premis del Concurs de Fotografia d’Arquitectura i Urbanisme 2023, per als alumnes de Batxillerat Artístic de l’Institut Joan Brudieu, organitzat en col·laboració amb el Servei Educatiu Alt Urgell-Cerdanya. El primer premi, escollit entre una quarantena de fotografies presentades, ha estat per a la fotografia ‘Font Verda’, de l’alumne Ian Cuberes. El segon premi ha recaigut en ‘L’Arc Històric de la Seu’, de Valery Martínez. I el tercer guardó ha estat per a ‘Foscor’, de Clàudia Bosom.

El lliurament dels premis ha tingut lloc a la sala d’actes de la Delegació del Pirineu del COAC, en ple carrer Major de la Seu, i ha estat presidit pel nou delegat pirinenc de la institució, Joan Marquet.