La Seu demana una subvenció de 40.000 euros per a impulsar la revitalització del comerç del centre històric

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha demanat una subvenció de 40.000 euros al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya per a elaborar un pla d’usos per als locals comercials del centre històric del municipi. Val a dir, però, que l’Ajuntament impulsa diverses actuacions adreçades a enfortir el teixit comercial local i revitalitzar el centre històric de la Seu per tal de consolidar un model econòmic de proximitat, sostenible i adaptat als nous temps.
D’entre les diferents línies d’actuació, l’Ajuntament té la voluntat de portar a terme un pla d’usos per als locals comercial del centre històric per a ordenar l’activitat econòmica del barri i garantir-ne la convivència. Per això, a través d’aquesta subvenció que es demana a la Direcció General de Comerç, es redactarà aquest pla d’usos dels locals en planta baixa que definirà de manera clara i previsible quines activitats són admeses, condicionades o no admeses dins l’àmbit del centre històric de la Seu.
Aquest pla permetrà prioritzar usos compatibles amb la qualitat urbana i l’equilibri veïnal; establir criteris sobre horaris, nivells de soroll, gestió de residus i imatge exterior dels establiments; i orientar la implantació de noves activitats econòmiques cap a models coherents amb el caràcter històric, cultural i social del barri.
“Aposta ferma pel centre històric”
El conjunt de mesures d’aquest pla suposa una aposta ferma per a reconstruir la vitalitat econòmica i social del centre històric a través d’una estratègia basada en tres eixos:
- Innovació i sostenibilitat (digitalització i economia circular).
- Emprenedoria i reactivació comercial (ajuts directes i renovació d’espais).
- Planificació i qualitat urbana (regulació d’usos i convivència).
Així doncs, amb aquesta subvenció, sumada a les actuacions presentades al Pla de Barris i Viles 2025-2030, es vol aconseguir que el centre històric esdevingui un espai viu, inclusiu i de qualitat, capaç de generar noves oportunitats per a la seva ciutadania i, alhora, de projectar una imatge renovada i atractiva de la Seu d’Urgell en el seu conjunt.
1 comentari
