La Seu demana una subvenció de 40.000 euros per a impulsar la revitalització del comerç del centre històric

El centre històric de la Seu en vista aèria
El centre històric de la Seu en vista aèria (arxiu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha demanat una subvenció de 40.000 euros al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya per a elaborar un pla d’usos per als locals comercials del centre històric del municipi. Val a dir, però, que l’Ajuntament impulsa diverses actuacions adreçades a enfortir el teixit comercial local i revitalitzar el centre històric de la Seu per tal de consolidar un model econòmic de proximitat, sostenible i adaptat als nous temps.

D’entre les diferents línies d’actuació, l’Ajuntament té la voluntat de portar a terme un pla d’usos per als locals comercial del centre històric per a ordenar l’activitat econòmica del barri i garantir-ne la convivència. Per això, a través d’aquesta subvenció que es demana a la Direcció General de Comerç, es redactarà aquest pla d’usos dels locals en planta baixa que definirà de manera clara i previsible quines activitats són admeses, condicionades o no admeses dins l’àmbit del centre històric de la Seu.

Aquest pla permetrà prioritzar usos compatibles amb la qualitat urbana i l’equilibri veïnal; establir criteris sobre horaris, nivells de soroll, gestió de residus i imatge exterior dels establiments; i orientar la implantació de noves activitats econòmiques cap a models coherents amb el caràcter històric, cultural i social del barri.



“Aposta ferma pel centre històric”

El conjunt de mesures d’aquest pla suposa una aposta ferma per a reconstruir la vitalitat econòmica i social del centre històric a través d’una estratègia basada en tres eixos:

  • Innovació i sostenibilitat (digitalització i economia circular).
  • Emprenedoria i reactivació comercial (ajuts directes i renovació d’espais).
  • Planificació i qualitat urbana (regulació d’usos i convivència).

Així doncs, amb aquesta subvenció, sumada a les actuacions presentades al Pla de Barris i Viles 2025-2030, es vol aconseguir que el centre històric esdevingui un espai viu, inclusiu i de qualitat, capaç de generar noves oportunitats per a la seva ciutadania i, alhora, de projectar una imatge renovada i atractiva de la Seu d’Urgell en el seu conjunt.

