La Seu demana al Govern espanyol el manteniment del reforç COVID en ensenyament i sanitat

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns una moció per demanar al Govern espanyol que mantingui el finançament de reforç establert en els àmbits d’ensenyament i salut arran de la pandèmia de la COVID-19. La petició, presentada per l’equip de govern municipal (Junts i ERC), va rebre el suport de Compromís i la CUP.

La regidora d’Educació, Núria Tomàs, ha explicat la moció i ha recordat que la crisi sanitària ha comportat un augment de despeses en diversos àmbits, però, especialment, en l’ensenyament, per la necessitat d’incrementar el personal. El curs passat, recorda Tomàs, ja va ser necessari seguir-ho fent i, alhora, reforçar “l’escola inclusiva”.

I aquest curs que ara finalitza s’ha mantingut quasi 3.500 places de personal docent de reforç a Catalunya. De cara al curs 2022-2023, s’hi sumarà l’escolarització de fills de famílies refugiades d’Ucraïna i d’altres punts del món, després que a la Seu es calcula que aquest increment inesperat ha suposat al voltant d’un centenar de nous escolars.

Per això, segons l’equip de govern, cal mantenir els fons COVID “perquè s’ha hagut d’esponjar els centres educatius”. Una sol·licitud que també fan extensiva als centres de salut. Tomàs hi va afegir que enguany l’Estat ha decidit “unilateralment” acabar amb aquests fons i demana “un esforç” del Govern espanyol per mantenir el reforç de personal. El text de la moció també sol·licita que l’executiu estatal es coordini amb la Generalitat per “consolidar plantilles”, tant en l’ensenyament com en la sanitat.

Pel grup de Compromís, Carlota Valls va puntualitzar que aquesta possible fi del reforç COVID preocupa actualment totes les comunitats autònomes, que no veuen clar com podran mantenir les estructures actuals amb fons públics. En aquest sentit, la regidora subratlla que, de fet, amb la crisi sanitària moltes administracions “han descobert que ja hi havia mancances abans de la pandèmia”.

Per això, Valls apunta que “calen canvis estructurals i transformadors” i que “l’Estat ha fet un esforç” però que això “és insuficient per reduir l’índex de fracàs escolar” i que també cal la implicació de la resta d’administracions i, de manera particular, una coordinació entre Estat i Generalitat.

La portaveu hi va afegir que “ara que parlem tant d’estabilització de plantilles” en l’àmbit públic, convé recordar igualment que ja hi havia dèficit de plantilles abans de la pandèmia. Des de Compromís entenen, en tot cas, que es tracta de “fons estructurals” i que cal seguir apostant-hi i fer-los fixos.

Per la CUP, Bernat Lavaquiol també es va mostrar d’acord amb la moció, però hi va afegir que caldria demanar igualment “que la Generalitat augmenti el pressupost si cal“, en cas que no arribi aquesta resposta favorable de l’Estat, i que el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, “s’assegui a la taula amb la comunitat educativa”, en referència al desacord existent entre la conselleria i els representants de mestres i famílies. Lavaquiol creu que cal resoldre les mancances existents en aquests àmbits.

Pel que fa a l’apartat de salut, el vicealcalde de la Seu i portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, va detallar que darrerament el conseller de Salut mateix, Josep Maria Argimon, ja ha advertit que al Departament li falten entre 2.000 i 3.000 milions d’euros per poder fer front a les necessitats actuals, tant les derivades de la COVID com les de la major demanda de serveis sanitaris.

Tot i això, Salut ja ha fet estables molts dels empleats incorporats per la pandèmia. Pel que fa justament a les dades macroeconòmiques, tant de salut com de caire general, Fàbrega va afegir-hi que ell també està “molt d’acord que calen canvis estructurals”, però subratlla que aquests han de ser d’un altre tipus i que han de passar perquè “Catalunya gestioni tots els seus recursos”.

Al respecte, va recordar novament que Catalunya genera actualment uns 55.000 milions d’euros en impostos, però que el Govern espanyol només li en retorna 38.000 milions i que, per tant, segueix existint un dèficit fiscal de, com a mínim, 16.000 milions cada any. Fàbrega va acabar reblant que si és independentista és precisament perquè vol que Catalunya pugui disposar de tots els seus recursos.