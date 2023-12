La Seu crearà un nou parterre amb bancs i zona infantil a la plaça de Joan Sansa

Reunió veïnal a l’Ajuntament de la Seu per a parlar de la reforma d’una part de la plaça Joan Sansa (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha confirmat la previsió d’eliminar la pista esportiva que hi ha en un dels quatre requadres de la plaça de Joan Sansa, concretament el del costat sud-est. L’equip de govern n’ha informat al veïnat en la reunió pública que encetava una nova iniciativa de participació ciutadana anomenada ‘Digues la teva’. Amb aquesta acció, es convocarà de manera periòdica trobades com aquesta per A tractar temes d’interès general per al municipi o per a algun barri en concret.

En aquesta sessió, a la qual hi van assistir una vintena de persones, l’alcalde Joan Barrera va explicar que, tal com els hi han expressat els veïns mateixos, “actualment la plaça Joan Sansa té una problemàtica de convivència ciutadana” entre els veïns i els infants i joves que juguen habitualment a les pistes de futbol sala i patinatge, a la meitat sud de l’espai. El juliol passat, tot just començada la legislatura, el nou govern municipal ja va rebre els representants veïnals i des de llavors s’ha avançat per a dissenyar el projecte de reforma, al qual els residents hi han donat el vistiplau en aquesta reunió.

Pel que fa al contingut d’aquest pla, després de l’eliminació de la pista de futbol sala, en aquest indret s’hi ampliarà el parterre que ja hi ha a la vora i s’hi instal·laran bancs per a seure i una zona infantil, tot mantenint l’estètica global de la plaça. I al costat, a la pista de patins, s’hi retirarà les cistelles de bàsquet, que era un dels elements que també han generat queixes dels veïns per les pilotades i el soroll a pocs metres dels habitatges. Barrera confia que d’aquesta manera s’acabin les queixes que hi ha hagut fins ara.

Tota aquesta actuació tindrà un cost de 85.000 euros i es preveu incorporar-la al pressupost del 2024. El projecte ja està completat i aquesta setmana entrant passarà per la Junta de Govern per a facilitar que tiri endavant.