La Seu: Convocatòria de subvencions per a autònoms

Un treballador autònom (iStock)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell aprovarà el pròxim dilluns, 24 de juliol, la convocatòria per a accedir a les subvencions adreçades a autònoms. “Amb aquesta convocatòria, explica la tinent d’alcalde de Promoció Econòmica de l’Ajuntament urgellenc, Gemma Tó, s’inicia el procediment per a la concessió d’aquestes subvencions i convida als potencials beneficiaris a que sol·licitin aquest ajut, que té com a finalitat el foment de l’ocupació i l’emprenedoria a la nostra ciutat”.

Una vegada aprovada aquesta convocatòria per al 2023, les sol·licituds es podran presentar a partir del dia 16 d’agost i fins el 31 d’octubre, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de la Seu.





Qui pot accedir a aquests ajuts?

Tenen dret a sol·licitar la subvenció tota aquella persona, empadronada al municipi, que hagi causat alta inicial en el Regim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en el període comprés entre l’1 de novembre de 2022 fins el 31 d’octubre de 2023.

Per a sol·licitar aquesta subvenció cal que es trobin en alguna de les situacions següents:

Persones desocupades o en situació d’atur. Persones assalariades amb una jornada igual o inferior al 50% de la jornada completa (20 hores setmanals).





Finançament

La distribució pressupostaria segons les categories descrites a les bases és la següent:

Desocupats o en situació d’atur que s’incorporen al món laboral com a autònoms individuals i que hagin causat alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) l’1 de novembre de 2022 fins el 31 d’octubre de 2023 ⮕ 800 euros.

b) Assalariats amb una jornada no superior al 50 % de la jornada completa (no superior a 20 hores setmanals) i que hagin causat alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) l’1 de novembre de 2022 fins el 31 d’octubre de 2023 ⮕ 400 euros.

La quantitat màxima que un sol·licitant pot rebre és de 800 euros en el cas a) i de 400 en el cas b).

Es poden consultar tant les bases reguladores com la convocatòria al web municipal www.laseu.cat on s’especifiquen amb més detall els requisits, les categories i les despeses subvencionables, el procediment de sol·licitud i el d’atorgament, així com la resta de criteris procedimentals.

Per a qualsevol dubte o aclariment cal posar-se en contacte amb l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell a través del correu electrònic promocio@aj-laseu.cat o per telèfon al 973 350 010.