L’Ajuntament de la Seu d’Urgell durà a terme properament la construcció d’una passarel·la damunt del riu Valira en paral·lel al traçat de la carretera N-260 en aquell punt, a l’entrada oest de la ciutat. D’aquesta manera, el consistori espera que millori la seguretat d’aquest tram de l’Eix Pirinenc, del qual n’és titular el Ministeri de Foment del Govern espanyol.

El consistori va plantejar aquesta solució a Foment, que ha donat el vistiplau perquè es dugui a terme sempre i qual l’execució sigui a càrrec de l’Ajuntament, segons ha explicat en una entrevista a RàdioSeu l’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega. El projecte definitiu ja està sol·licitat i la previsió és que, de fet, és previst que ja arribi aquests dies. Pel que fa al finançament, Fàbrega ha detallat que s’aconseguirà a través del pla Camina Pirineus, tot aprofitant que un projecte que n’havia de formar part ha quedat descartat. Així, aquests recursos es destinaran ara a millorar d’aquesta manera la connexió a peu entre els nuclis de la Seu i Castellciutat en paral·lel a l’N-260. Camina Pirineus engloba tots els 19 ajuntaments de l’Alt Urgell i té com a objectiu convertir la comarca en un referent pirinenc de senderisme, mitjançant una xarxa de camins que connecti tots aquests municipis.

Jordi Fàbrega ha destacat el fet que aquesta fórmula permetrà destinar a d’altres projectes de la ciutat els diners que l’Ajuntament havia de preveure inicialment per fer la passarel·la. Això, de retruc, ha comportat alguns canvis en el redactat i terminis del projecte. Tot i això, el batlle urgellenc assegura que l’execució d’aquest pas per a vianants serà aviat, al llarg del primer semestre d’enguany, i que probablement ja estarà construïda i s’hi podrà passar pels volts del mes de juny.

Connexió a peu

Un altre element favorable que ha d’aportar aquesta obra és la millora de la connexió per a vianants entre la Seu i Castellciutat a través de l’N-260, que se sumarà a l’eixamplament del Camí de Sant Isidre que ja està duent a terme aquests dies l’Ajuntament de la Seu i al camí i el mirador que Foment va construir tot coincidint amb la construcció de les reivindicades rotondes de Castellciutat i de Lleteries.

La nova connexió a peu ha de donar resposta a la reivindicació veïnal perquè es millori la seguretat en aquest punt de l’N-260 que passa pel nucli urbà. I és que, tal com han denunciat anteriorment els veïns, actualment per passar el pont a peu des de la vorera esquerra de la via (al costat sud) cal creuar dos passos de vianants, que són a cada extrem del pont. A més a més, es dóna la circumstància que en aquest punt molts conductors no respecte el límit de velocitat, tant els que vénen de la rotonda d’accés al polígon Lleteries com els que baixen des de la rotonda d’Andorra. Això ha provocat que hi hagi atropellaments de vianants. Per tot plegat, Jordi Fàbrega creu que la passarel·la és necessària per motius de seguretat i espera que aquesta obra ajudi a reduir la perillositat d’aquell punt.

Els veïns que han denunciat el risc de la zona també han demanat que s’elimini un dels dos passos de vianants i que el que es mantingui estigui més ben senyalitzat, per tal que els conductors redueixin la velocitat quan hi arribin.