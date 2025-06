La Seu: concert de fi de curs, presentació del disc Saó i la XXIV Trobada de Joves Acordionistes de l’Alt Urgell

Cap de setmana musical a la Seu (Aj. la Seu)

Aquest proper dissabte, 14 de juny, a dos quarts d’una del migdia, a la sala la Immaculada de la Seu d’Urgell, tindrà lloc la presentació del disc ‘Saó’, que recull el treball final de tot el curs de l’alumnat que està cursant l’assignatura de producció musical dins el Conservatori de Música dels Pirineus. Els alumnes han compost a la mateixa aula les peces, la seva gravació, la mescla i la postproducció, entenent així el procés de creació des de l’inici fins el llançament de l’obra musical. El disc ha comptat amb la col·laboració de músics convidats i amb la veu de Màrius Hernández com a rapsoda.

També dissabte, a dos quarts de vuit del vespre, la plaça de les Monges acollirà el concert de final de curs de l’Escola Municipal de Música (EMM) de la Seu, sota el títol ‘Band Clash’. En aquesta ocasió s’ha buscat un nou format tant d’acte com de posada en escena. Hi haurà cinc escenaris diferents, distribuïts per tota la plaça, en els que hi actuaran les agrupacions de l’escola, és a dir, la gran majoria de l’alumnat. En ordre circular, els grups interpretaran obres de diferents estils i èpoques per a finalitzar conjuntament tocant alhora.

De nou, col·laborarà en l’acte de forma totalment desinteressada “Quin Xou Teatre”, “als qui agraïm un cop més la seva bona predisposició”, es remarca des de la direcció de l’escola de música.





XXIV Trobada de Joves Acordionistes de l’Alt Urgell.

Per al diumenge, 15 de juny, a dos quarts de dotze del migdia, el pati de la Biblioteca Sant Agustí s’emplenarà del so dels acordions en la XXIV Trobada de Joves Acordionistes de l’Alt Urgell. A més dels joves músics de l’escola i conservatori, es comptarà amb la vista de l’escola del País Basc “Arrasateko Trikitixa Eskola”. Una vintena d’alumnes arribaran aquest divendres al municipi urgellenc, fent la tornada de l’intercanvi que es va iniciar al passat mes desembre, quan l’EMM de la Seu va viatjar fins a Arrasate.

Des del centre i l’Ajuntament de la Seu es vol agrair a tota la comunitat educativa i famílies el suport i confiança dipositada, un curs més, en l’Escola Municipal de Música i Conservatori de Música dels Pirineus. Aquest agraïment també es fa extensible a les àrees de l’Ajuntament amb les que es treballa conjuntament i entitats del municipi amb les que es col·labora.

L’entrada a tots els actes lliure i gratuïta.