La Seu cerca voluntaris per a l’acompanyament educatiu en aquest nou curs

Cartell fent una crida a voluntaris per a formar part de l’acompanyament educatiu a la Seu (Aj. la Seu)

El proper dilluns 25 de setembre, a les cinc de la tarda, tindrà lloc al CETAP una sessió informativa sobre el projecte ‘Acompanyament Educatiu’ que impulsa Càritas d’Urgell, La Seu Solidària, l’Ajuntament de la Seu d‘Urgell i els Serveis Educatius de l’Alt Urgell-Cerdanya del Departament d’Educació dins del Pla Educatiu d’Entorn.

L’objectiu de la reunió és trobar persones voluntàries entre la ciutadania de la Seu com mestres, pares i mares, persones jubilades o estudiants per a realitzar tasques de reforç escolar i acompanyament per a infants i joves.

Aquest projecte té una bona valoració per part de l’alumnat com de les famílies i dels centres educatius de la Seu d’Urgell.