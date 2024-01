La Seu celebrarà dimecres la seva més que centenària escudella

Olles fumejant al passeig Joan Brudieu. Foto: ARXIU

La Confraria de Sant Antoni Abat de la Seu celebrarà, el pròxim dimecres, dia 17 de gener, la festivitat del seu patró. Els confrares tornaran a preparar i repartir la tradicional escudella ‘més que centenària’ al bell mig del passeig Joan Brudieu de la capital de l’Alt Urgell.

Així, els confrares repartiran aquest 2024 més de 7.000 racions de la tradicional escudella d’aquesta diada. En aquesta menja típicament d’hivern es fan servir més de 3.000 quilos de verdures, llegums, carn de porc i de vedell que bulliran en cinc olles de grans dimensions des de bon matí per a tenir a punt, al migdia, la calderada.

El programa d’actes de la festivitat de Sant Antoni Abat s’iniciarà el dia abans, dimarts 16 de gener, a dos quarts de deu del vespre, amb la presentació a les autoritats de la ciutat per part de la junta de la confraria del nou banderer, que en aquesta edició ha recaigut en Pol Clotet Armengol. Serà, el ‘banderer sortint’, Andreu Ramos Isús, qui li atorgarà el pendó d’aquesta entitat, i es nomenarà com a banderer proposat per a l’any vinent Andreu Marsà Viles.





Festivitat de Sant Antoni

Dimecres, 17 de gener, festivitat de Sant Antoni Abat, se celebrarà a les 12 del migdia, la missa solemne a la catedral de Santa Maria d’Urgell, acompanyada per la coral ‘Veus de la Seu’ que interpretarà els goigs a Sant Antoni, i on s’oficiarà la tradicional benedicció i repartiment del ‘Panet de Sant Antoni’.

A l’una del migdia, es beneiran els animals davant la Catedral i seguidament es realitzarà la passejada pels carrers de la Seu fins arribar al passeig Joan Brudieu. Allà es faran els tradicionals ‘Tres Tombs’.

Finalment, es portarà a terme la benedicció de la calderada de Sant Antoni al passeig Joan Brudieu i on els mateixos confrares de Sant Antoni repartiran l’escudella a tots els urgellencs i urgellenques congregats per a aquesta festivitat per a poder provar aquest plat típic d’hivern.

Cal recordar que la mateixa confraria posa a disposició de tothom que ho vulgui plats commemoratius per a poder tastar l’escudella al mateix passeig Joan Brudieu, espai públic on s’elabora aquest plat típic de la festivitat de Sant Antoni.





11a Trobada d’Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques

En la seva salutació, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, descriu la commemoració de la festivitat de Sant Antoni com “una tradició que aporta il·lusió, sentiment, cultura i, molt important, orgull de poble”. L’alcalde urgellenc també remarca que aquesta celebració aporta dinamisme a la ciutat. Per això, Barrera agraeix a la Confraria de Sant Antoni que “any rere any faci un esforç ingent d’organització, d’una manera totalment altruista”.

L’alcalde de la Seu també recorda en el llibret que edita la Confraria de Sant Antoni per a l’ocasió que aquest any la Seu d’Urgell organitzarà durant el mes de novembre l’11a Trobada d’Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques. “Una trobada que pretén mantenir la memòria històrica de les festes patrimonials i preservar els seus àpats i que té com a repte futur aconseguir que aquesta tradició sigui Patrimoni de la Humanitat”.

Per la seva part, els membres de la Confraria de Sant Antoni de la Seu d’Urgell subratllen que “ens reunim una vegada més, per a retre homenatge a una tradició que s’ha transmès de generació en generació, empeltada a la nostra cultura i marcada per l’amor i el respecte pels nostres costums”.