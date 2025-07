La Seu celebra un any més la Festivitat de Sant Cristòfol, patró dels conductors

Cap de setmana per a celebrar Sant Cristòfol a la Seu

La Seu d’Urgell celebra un any més la festivitat de Sant Cristòfol, patró dels conductors. Els actes, que apleguen els col·lectius vinculats a l’automoció en general, es faran coincidir amb el cap de setmana, tot i que la celebració era aquest dijous, 10 de juliol. El programa començarà el dissabte, dia 12, amb jocs per a la canalla al passeig de Joan Brudieu. A partir de dos quarts d’onze de la nit, hi haurà la gran revetlla a la plaça de les Monges, amenitzada pel grup Banda Sonora.

Diumenge dia 13, a dos quarts de dotze del migdia a la catedral de Santa Maria, s’oficiarà la Santa Missa en sufragi dels companys difunts i haurà la tradicional benedicció dels clauers. Més tard, a la una del migdia, al passeig de Joan Brudieu, es durà a terme la benedicció de vehicles i el concurs dels més ben engalanats, amb premis per als millors dissenys. També hi haurà novament jocs per a la canalla.

Els guardons inclouen dos lots oferts per la Cooperativa Cadí, un cap de setmana per a dues persones per gentilesa d’Autocars Brugulat-Caditours i de Viatges Regina, un massatge i un pentinat a Heura Perruquers, un lot d’Embotits Espuñes i dues copes, aportades per la Comissió de Festes.





Llibret de la celebració

L’organització ha agraït un any més la col·laboració de tothom qui fa possible la festa i ha repartit aquests dies el llibret de l’edició d’enguany. El pròleg el signa la mestra Dolors Carrillo, d’una família que va ser un referent a la Seu d’Urgell en l’àmbit de l’automoció des de 1956 i fins al 2000. Carrillo repassa els records de la celebració, que va viure “intensament”, i constata com ha anat evolucionant.

A la publicació també s’hi pot trobar diverses fotografies dels vehicles guardonats l’any passat, fotos antigues i un article de Ramon Ganyet Solé sobre Sant Cristòfol com a protector de viatgers.