La Seu celebra Tots Sants amb actes relacionats amb la Castanyada i Halloween

La Seu també celebra la Castanyada i Halloween

La Seu d’Urgell celebra Tots Sants amb un conjunt d’actes relacionats amb la Castanyada i, ara també, amb la tradició importada de Halloween. Aquest dijous mateix, des de les 7 del vespre al carrer dels Canonges, hi haurà la representació de les ‘Llegendes dels Canonges’, un espectacle organitzat per l’Escola de Teatre de la ciutat. I també avui, s’obre ‘La Sala dels Horrors’, que ofereix cada dos anys el Grup de Diables de l’Alt Urgell. En aquesta primera vetllada, l’horari serà de les 9 a les 12 de la nit, mentre que divendres i dissabte es pot visitar de les 7 del vespre a les 11 de la nit.

Aquest divendres, Dia de Tots Sants, a Castellciutat hi haurà la missa a la una del migdia, a l’església de Sant Feliu. També a Castellciutat, un grup de veïns organitza el ‘Castellween’, una mescla de les dues tradicions que inclou les castanyes i un “túnel del terror” anomenat ‘Ciutat Morta’, que s’instal·larà al camí del Cementiri. L’entrada tindrà un preu simbòlic d’un euro. Aquesta activitat és avui dijous a partir de les 7 del vespre.

Mentrestant, al barri de Santa Magdalena organitzen la seva Castanyada aquest divendres a partir de 2/4 de 5 de la tarda. Es començarà amb la venda de castanyes, begudes i també cartrons, atès que al cap d’una hora (17.30 h) es faran cinc quintos i un ‘Antiquinto’, gràcies a la col·laboració de diversos establiments i productors locals que han ofert regals. Entremig hi haurà activitats de contacontes i “pintacares”. També el Dia de Tots Sants, a les 7 del vespre, a Cinemes Guiu, es projectarà la pel·lícula de terror ‘5 nights at Freddy’s’, no recomanada per a menor de 12 anys.

Pel que fa a la ‘CAUstanyada’, que organitza cada any l’Agrupament Escolta i Guia Urgellenc, enguany se celebrarà el dissabte, dia 2, a partir de 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça de les Monges. El Cau de la Seu oferirà venda de castanyes, moniatos i xocolata calenta i també donarà a conèixer l’activitat que duen a terme al llarg del curs.