La Seu celebra el Dia Mundial per la Despenalització de l’Avortament

Cartell sobre la xerrada, a la Seu, per al Dia Mundial per a la Despenalització de l’Avortament (RàdioSeu)

El Col·lectiu Feminista de l’Alt Urgell organitza a la Seu d’Urgell una xerrada i una assemblea amb motiu del Dia Internacional per la Despenalització de l’Avortament. L’acte tindrà lloc a l’Ateneu Alt Urgell, avui dijous, 28 de setembre, la data en què se celebra aquest dia mundial.

La trobada començarà a les 8 del vespre amb una conferència amb la qual, a més de parlar de la situació actual, les organitzadores volen “celebrar la victòria del moviment popular sobre el dret de l’avortament al Pirineu”, després que els darrers mesos el Departament de Salut de la Generalitat ha estès als quatre centres mèdics de l’Alt Pirineu i Aran la possibilitat de practicar la interrupció farmacològica de l’embaràs, alhora que s’ha arribat a un conveni amb una clínica privada de Lleida per a garantir els avortaments quirúrgics a la demarcació.

Des de l’entitat recorden que “fins aquest mateix any el dret a l’avortament no estava totalment garantit a la nostra comarca”. I hi afegeixen que “tot i que ara és un dret garantit a la comarca, encara queden aspectes relacionats amb l’atenció mèdica i l’acompanyament a la dona que s’han de millorar”. Després d’aquesta xerrada, a 2/4 de 9 del vespre, es durà a terme una assemblea oberta del Col·lectiu Feminista de l’Alt Urgell.