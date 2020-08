La Seu cedeix la Sala Polivalent del Centre Cívic a l’Institut Català de la Salut per als gestors COVID

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha cedit a l’Institut Català de la Salut una part de la Sala Polivalent del Centre Cívic i un despatx de manera gratuïta i fins al setembre de 2021. El CAP de la Seu d’Urgell ubicarà en aquests espais els gestors COVID que s’han incorporat recentment per fer el seguiment i control dels contactes dels pacients contagiats. A més, es preveu que l’espai pugui servir com a punt de recollida de mostres i possibles visites si hi hagués un increment de l’activitat.

Durant l’estiu s’instal·larà una paret retràctil dins la sala polivalent que permetrà dividir la sala en dos espais separats amb entrades i sortides independents. D’aquesta manera, segueix la col·laboració entre les institucions per fer front a la pandèmia i es preparen les instal·lacions municipals davant un possible increment de casos en el futur pròxim.

Cal afegir que des d’avui, les mostres de PCR realitzades a l’Alt Urgell es processen a l’Hospital de Meritxell, en comptes de fer-ho a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida com fins ara. Aquest canvi permetrà tenir el resultat de la prova el mateix dia si la recollida es realitza al matí o l’endemà a primera hora si es fa a la tarda. Aquesta novetat facilitarà la tasca de l’equip d’atenció primària i salut pública que ha de fer el control dels casos i el rastreig dels seus contactes. Aquest fet ha estat possible en el marc de col·laboració en matèria sanitària entre la Seu d’Urgell i Andorra, com n’hem tingut altres exemples durant la pandèmia de la COVID19.

Segons manifesta l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, “per fer front a aquesta pandèmia cal la col·laboració de totes les administracions per tal d’anticipar-nos a les necessitats i estar preparats per donar resposta als possibles rebrots que hi puguin haver fins que no hi hagi una cura o vacuna efectiva”. Tanmateix, “és fonamental reduir el temps de resposta dels resultats de les PCR de casos sospitosos i facilitar la feina dels professionals per tal de tallar les cadenes de contagi. En aquest sentit, la col·laboració amb Andorra ha estat vital i agraeixo la implicació del Departament de Salut de la Generalitat i del Govern d’Andorra, especialment del seu ministre de Sanitat, Joan Martinez Benazet, per haver-ho fet possible” afegeix Fàbrega.