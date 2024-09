La Seu aprova una partida de 427.000 euros per a l’ús de biomassa en equipaments municipals

Façana de l’Ajuntament de la Seu (Junts per la Seu)

La Junta de Govern local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat una inversió de 427.450 euros per a potenciar l’ús de la biomassa en equipaments públics de la ciutat, principalment per a generació de calefacció. Aquesta és l’actuació més destacada, en quantitat econòmica, que s’ha aprovat en aquesta reunió, en què en el mateix àmbit energètic ha tirat endavant una altra partida, de 68.000 euros, per a dotar amb una bomba de calor l’Escola Castell-Ciutat.

A l’apartat d’urbanisme, s’ha aprovat destinar 12.710 euros per a un mur de contenció al camí de les Torres i, tal com ja s’havia anunciat, s’ha fet l’aprovació inicial de l’obra per a instal·lar un pas de vianants al quilòmetre 229 de la carretera N-260, a Castellciutat, on actualment encara no hi ha cap pas senyalitzat pel qual els veïns puguin creuar la carretera a peu de manera segura.

Un altre punt que ha tractat la Junta de Govern ha estat l’aprovació de la celebració del 4t Festival Pine Peaks, una trobada vehicles clàssics i rockabilly que s’ha consolidat ràpidament des que es va estrenar l’any 2019. Pel que fa també a esdeveniments, s’ha acordat diversos contractes menors corresponents a tretze espectacles de la Festa Major 2024. En aquest punt, des de Junts han lamentat que aquestes aprovacions es facin quan els actes en qüestió ja s’han celebrat, perquè consideren que és “una mala praxi” que en el que va d’any ja s’ha fet en 28 ocasions. Per això, demanen que les partides s’aprovin abans que els actes es duguin a terme.

També en relació amb la Festa Major, el portaveu del primer grup de l’oposició (Junts per la Seu), Jordi Fàbrega, ha demanat que se’n faci una reunió de valoració, de cara a la qual ha obert la porta perquè els veïns i veïnes els facin arribar les seves opinions i propostes, tal com ja ha demanat també l’equip de govern. En un altre ordre de coses, el primer grup de l’oposició ha traslladat a la corporació les “queixes reiterades” que, afirmen, hi ha per l’augment de defecacions de gossos als carrers. Per això, han demanat que es reforcin els controls sobre els propietaris de cans. Finalment, el portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, també ha demanat que se substitueixi el rètol turístic de vinil que hi ha a l’entrada de la ciutat venint d’Andorra, perquè l’actual està deteriorat pel pas dels anys.