La Seu aprova una modificació de crèdit per valor de 455.000 euros

Un ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell (arxiu / RàdioSeu)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat una modificació de crèdit per valor d’uns 455.000 euros. La confirmació d’aquesta quantitat ha tirat endavant amb set vots favorables, dels regidors presents per l’equip de govern (Compromís), mentre que Junts i ERC van votar-hi en contra i la CUP es va abstenir.

Els dos punts principals d’aquesta modificació són una partida de 177.000 euros per a activitats i inversions necessàries per a la Festa Major de la Seu -i també per a la Festa Major de Castellciutat- i una altra de 160.000 € per començar a aplicar el catàleg de complements de destí als treballadors municipals.

Sobre aquest segon punt, l’alcalde Joan Barrera va recordar que d’aquesta manera es comença a donar compliment a una mesura consensuada amb tots els sindicats aquest mes de març passat i que alhora serveix per a aplicar la Relació de Llocs de Treball (RLT), que ha estat pendent al llarg de més de quinze anys. Per això, Barrera remarca que per al govern municipal aquest és “un tema molt important i rellevant” ja que s’ha pogut resoldre una qüestió que havia estat massa anys sense solucionar-se i que finalment s’ha aconseguit, ara, enllestir amb un suport sindical unànime.

I sobre la Festa Major, Barrera va defensar que tots els imports incorporats són necessaris, entre d’altres coses, perquè la no aprovació de la Llei Òmnibus del govern espanyol per part del Congrés, aquesta tardor passada, ha provocat que no arribin a temps les transferències de l’Estat als ajuntaments previstes en aquell tràmit. Per això, l’Ajuntament ha hagut de canviar la qualificació d’aquests diners i posar-los al capítol 5 -fons de contingència- en espera que el Congrés desbloquegi aquesta llei, cosa que de moment no ha passat. Amb aquesta fórmula no s’incrementa el pressupost sinó que es dona compliment a allò que ja s’hi preveia en aquest apartat, detalla, amb l’objectiu d'”oferir la millor festa major possible”.