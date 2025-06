La Seu aprova una moció per a crear un Pla Local per la Llengua

Vista aèria de la Seu d’Urgell. Foto: cedida

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dilluns, per unanimitat, una moció per a estudiar la creació d’un Pla Local per la Llengua. A la proposta, presentada per la CUP, s’hi han afegit tant l’equip de govern (Compromís) com Junts i ERC, tot i que els grups s’han emplaçat a fer una reunió per a concretar com es pot fer realitat.

La moció proposa crear una regidoria específica per a potenciar el català, que tingui dotació pressupostària i “impulsi polítiques actives”. També planteja “construir una assemblea local per la llengua” i “incidir en els centres educatius, entitats locals, associacions empresarials i ciutadania”, a més d’encetar una campanya per l’ús social del català i “blindar” el fet que sigui la llengua d’ús preferent a l’administració.

Finalment, demana que hi hagi prou cursos de català per a tothom qui ho demani i, finalment, exigeix que es garanteixi l’ús del català en establiments de la ciutat, on actualment cada cop són més els negocis que menystenen la llengua del país tant en la retolació com en l’atenció al públic o en les seves accions publicitàries.