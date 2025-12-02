La Seu aprova partides per a pacificar trams dels carrers Regència d’Urgell i Bisbe Benlloch

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest l’expedient de licitació del contracte administratiu per a dur a terme obres de “pacificació” al tram inicial del carrer de la Regència d’Urgell; concretament, entre la cruïlla de l’avinguda de Pau Claris i la de Llorenç Tomàs i Costa. Aquesta és la partida més important aprovada en aquesta sessió, atès que l’autorització de despesa ascendeix a 814.865 euros.
En una línia semblant, la junta ha acordat adjudicat el projecte executiu de modificació de la secció al carrer del Bisbe Benlloch, igualment amb l’objectiu de limitar-hi el trànsit i l’estacionament respecte del seu format actual. En aquest cas el pressupost és 18.089 euros i l’actuació s’ha concedit a l’empresa Desarrollo Organización y Movilidad SA.
Encara en l’àmbit d’urbanisme, ha tirat endavant una partida de 20.383 euros per a adjudicar un contracte d’obres al carrer del Doctor Robert, a Castellciutat. Aquests treballs els executarà Antonio Roca SA. I s’ha adjudicat, per 16.698 euros, l’estudi sobre la senyalització direccional del municipi, que elaborarà David Busquets.
D’altres punts que s’han aprovat en aquesta junta són l’adjudicació del manteniment de material ornitològic als parcs del municipi (2.598 euros), que farà Jordi Dalmau; sessions immersives de prevenció del ciberassetjament (3.119 euros), a càrrec d’FCP Associats; una subvenció a l’associació Cats&Dogs Alt Urgell (500 euros); un altre ajut per a l’ONG La Seu Solidària, per a fer activitats en anglès per a famílies vulnerables (3.000 euros); i l’atorgament d’una subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (7.000 euros) per a una campanya d’emergència a Palestina i el Líban.
D’altra banda, l’Ajuntament ha acordat reconèixer el deure de pagament de 525 euros a la Germandat de Sant Sebastià pels actes de celebració de la festa patronal de Sant Sebastià de l’any 2023.