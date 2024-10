La Seu aprova l’estudi volumètric del nou edifici Barnahus a l’Horta del Valira

Interior de l’emplaçament provisional del nou Barnahus de l’Alt Pirineu i Aran, a la Seu d’Urgell (arxiu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat l’estudi volumètric del nou edifici Barnahus que es construirà al passeig Horta del Valira, número 24, parcel·la cedida al Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat per part del Consistori urgellenc. La tinent d’alcalde d’Acció Social de l’Ajuntament de la Seu, Christina Moreno, afirma al respecte que “aquest és el primer pas per a tenir aquest nou edifici que permetrà, amb més qualitat encara, tractar aquells menors que han patit violència sexual. Estem satisfets que aquest projecte de nou edifici del centre Barnahus de la Seu segueixi endavant i que ben aviat pugui ser una realitat”.

Val a dir que la Generalitat de Catalunya invertirà 1,4 milions d’euros per a la seva construcció, equipament que es preveu que estigui acabat l’any 2026. El projecte compta amb finançament dels fons europeus Next Generation.

Cal recordar que la Barnahus de la Seu d’Urgell s’ubica, de manera provisional, en un edifici del carrer Monturull mentre no estigui construït el nou espai. Aquest centre ofereix servei, des del passat mes de febrer, a infants i adolescents de l’Alt Pirineu i Aran que hagin patit violència sexual, amb un model d’atenció integral en un espai acollidor, i en unes dependències lluny de les comissaries i els hospitals.





Projecte Barnahus

“Sota el mateix sostre” és la idea amb què s’ha gestat el projecte de la unitat integrada d’atenció a infants i adolescents víctimes de violència sexual (Barnahus). Es tracta d’un projecte pioner, tant a Catalunya com a Espanya, que ha desenvolupat un equip pluridisciplinari format en l’atenció a nens, nenes i adolescents de 0 a 18 anys que han patit violència sexual. Barnahus, la casa de les xiquetes i els xiquets, és un projecte del Govern català que implica diverses conselleries. El principal impulsor n’és el Departament de Drets Socials i Inclusió -mitjançant la Direcció General de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència-, però en coordinació amb Salut, Educació, Justícia, Interior i Igualtat i Feminisme.

El centre té l’aspecte d’una llar, perquè els infants i les seves famílies el reconeguin com un espai amigable que proporciona seguretat i confiança. Hi treballa a temps complet un equip psicosocial i, a més, hi ha altres professionals que s’hi desplacen quan cal o que s’hi connecten per videoconferència per a evitar que la víctima i la seva família siguin els que hagin de recórrer a les distintes instàncies que intervenen en aquests processos: comissaria, jutjat, servei d’infància o centre mèdic.

Els objectius principals són dos. D’una banda, procurar que els infants i adolescents es vinculin a un binomi professional -que habitualment està format per un psicòleg o psicòloga i un treballador o treballadora social-, que s’encarreguen del desenvolupament i la recuperació de les víctimes. De l’altra, minimitzar la contaminació del testimoni i garantir-hi les millors condicions per si l’equip d’assessorament tècnic penal rep l’encàrrec de portar a terme una entrevista forense per a la prova preconstituïda o declaració judicial.