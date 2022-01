La Seu alerta en un ban municipal sobre les mesures per frenar l’expansió d’un brot de grip aviària

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha publicat un ban municipal en què es demana a les persones que tenen aus de corral per a autoconsum que ho comuniquin a l’Oficina Comarcal de l’Alt Urgell del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, situada a la plaça de Joan Sansa 12. L’objectiu és frenar l’expansió d’un brot de grip aviària extremadament contagiós que s’ha detectat en aus salvatges a les mitjanes del riu Segre, concretament al municipi de Soses (Segrià).

El consistori urgellenc insta a notificar qualsevol sospita de la malaltia. Es pot pensar en un possible cas d’influença aviària d’alta patogenicitat (IAAP) quan hi ha una disminució del consum de pinso i d’aigua de les aus, superior al 20%; quan es percep una reducció en la posta superior al 5% durant més de dos dies consecutius sense causa justificada; en el moment que es detecta una mortalitat superior al 3% durant una setmana sense causa justificada, i per qualsevol signe clínic o lesió post mortem, com tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa o lesions hemorràquies, entre d’altres.

Les mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya són d’aplicació a tot el territori català i seran vigents fins al 20 d’abril.

Mesures de bioseguretat

Pel que fa a la cria d’aus per a autoconsum, la Generalitat indica en un tríptic informatiu que les explotacions han de reforçar les mesures de bioseguretat per reduir el risc d’introducció de malalties. Les accions mínimes són protegir les aus del contacte amb ocells salvatges (ànecs, cigonyes, etc.) i impedir el seu accés a l’aigua de beguda i al menjar de les aus d’autoconsum. No es pot subministrar a les aus per a autoconsum aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors. En relació amb les mesures d’higiene, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural indica que cal netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions, els abeuradors i les menjadores, a més de fer una correcta gestió de la gallinassa i les baixes.

Les aus i els ous produïts en les explotacions d’autoconsum només es poden destinar al consum en l’àmbit familiar.

Malaltia vírica

La grip aviària o influença aviària (IA) és una malaltia vírica que afecta principalment les aus aquàtiques, però també els galls dindi i l’aviram en general. L’agent causal són diversos subtipus del virus del gènere Influenzavirus A.

Els virus de la influença aviària es classifiquen en dues categories: de baixa patogenicitat, que solen causar una malaltia lleu, i d’alta patogenicitat, que provoquen signes clínics greus i possibles altes taxes de mortalitat en les aus. En aquest darrer cas és extremadament contagiosa amb una elevada mortalitat en 24 hores en explotacions avícoles comercials, i, per tant, pot influir de manera molt decisiva sobre la producció d’aus i productes avícoles d’un territori o país.

Per aquest motiu, és inclosa a la llista única de malalties de notificació obligatòria de l’Organització Mundial de Sanitat Animal i a la llista de malalties de declaració obligatòria de la Unió Europea, i disposa d’unes mesures específiques de lluita regulades en el Reial decret 445/2007, de 3 d’abril, pel qual s’estableixen les mesures de lluita contra la influença aviària.

La IA es va identificar per primer cop a Itàlia, a principis de 1900. S’han identificat més de 100 espècies diferents d’aus infectades per aquests virus.