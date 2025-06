La Seu alerta del risc de convertir-se en una ciutat dormitori

Vista panoràmica de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha expressat aquest dimecres la seva preocupació per l’augment de persones de nacionalitat colombiana que s’han desplaçat al municipi a causa de les dificultats per reagrupar familiars a Andorra. L’Ajuntament urgellenc alerta que els problemes migratoris que està tenint aquesta comunitat sud-americana al Principat agreuja encara més el risc que la capital de l’Alt Urgell es converteixi en una ciutat dormitori.

Barrera constata que una part important de ciutadans que treballen al país veí pernocten diàriament a la Seu “en no poder afrontar l’alt nivell de vida i el preu de l’habitatge en territori andorrà”. En aquest sentit, assegura que “no és possible absorbir tots els treballadors que no tenen la capacitat adquisitiva suficient i opten per creuar la frontera”. L’alcalde urgellenc subratlla que “l’arribada de tantes persones nouvingudes repercuteix negativament en els serveis“. I afegeix: “No podem ni volem assumir aquest impacte social, tenint en compte l’esforç que ja es fa en aquest àmbit”.

El consistori urgellenc està treballant per a evitar que la situació empitjori encara més i manté un contacte directe amb les institucions d’Andorra. Joan Barrera recorda que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja va mantenir ara fa uns dies converses amb el cap de Govern, Xavier Espot, sobre aquesta qüestió. A més, l’alcalde de la Seu d’Urgell, incideix en el fet que s’està fent molta feina en el tema de l’habitatge amb la creació de pisos per a joves, d’emergència social i destinats a lloguer assequible. “Som una ciutat dimensionada a uns 13.000 habitants i una arribada constant de persones comporta problemes de gestió i també implicacions a nivell educatiu, amb més matrícula viva que mai, però també en els serveis bàsics, els ajuts socials i, especialment, el preu de l’habitatge”, insisteix.





Persones pendents de regularització al Principat

Katherine Barbosa, fundadora i presidenta de l’Associació de Colombians a Andorra, va manifestar fa uns dies en una entrevista al programa “Avui serà un bon dia”, de RTVA, que el context normatiu al Principat, amb requisits econòmics que moltes llars no poden assumir, està provocant que les persones pendents de regularització marxin, “en la majoria dels casos cap a la Seu, i només una minoria a Colòmbia”. Es calcula que serien unes 200. En aquest cas, més de la meitat ja s’han traslladat o estan en procés de fer-ho.





Població de 13.000 habitants

La Seu supera actualment els 13.000 habitants, amb un creixement del 4,12% en els tres darrers anys. Del total de censats, 10.581 tenen nacionalitat espanyola, 571 colombiana, 325 portuguesa, 246 marroquina, 193 peruana, 155 argentina i 86 andorrana.